Uluslararası Af Örgütü: Tahir Elçi soruşturmasının takipçisiyiz

Diyarbakır’a gelen Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Salil Shetty, sokağa çıkma yasağı sırasında yaşanan insan hakkı ihlalleri ve zorla göç hakkında bilgi aldı.

Bir dizi ziyarette bulunmak için Diyarbakır'a gelen Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Salil Shetty ve beraberindeki heyet merkez Yenişehir'de basın toplantısı düzenledi.



Shetty, Sur'da özel bir izinle, Dört Ayaklı Minare'yi de ziyaret edip Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin öldürüldüğü noktaya karanfil bıraktı ve soruşturmanın takipçisi olacaklarını yineledi.

Uluslararası Af Örgütü Orta Asya ve Avrupa Direktörü John Dalhuisen, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Araştırmacısı Andrew Gardner ve Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Direktörü İdil Eser'in de yer aldığı heyet, ayrıca Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy ve Diyarbakır Belediyesi Eşbaşkanı Gültan Kışanak ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Bölgedeki son durumla ilgili bilgi alan heyet, aylar süren sokağa çıkma yasaklarını süresince yaşanan insan hakkı ihlalleri ve zorla yerinden edilmelerle ilgili bilgi aldı.



Shetty'nin görüşmeleri önümüzdeki günlerde de devam edecek.