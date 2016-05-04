Bilirkişiye göre; Tahir Elçi'nin nasıl öldürüldüğü tıbben ve fiziken bilinemez!

Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin Sur'da öldürülmesi sonrası açılan davada bilirkişi heyeti raporunu hazırladı. Hürriyet'te yer alan habere göre, Adli Tıp, Olay Yeri, Balistik ve Teknik Fotoğraf Analiz uzmanından oluşan 5 kişilik bilirkişinin hazırladığı raporda, mevcut verilerle Elçi'nin ölümüne neden olan atışın nasıl gerçekleştiğinin tıbben ve fiziken bilinemeyeceği belirtildi.

Diyarbakır'da 28 Kasım günü Baro Başkanı Tahir Elçi'nin yaşamını yitirdiği olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Daha önce 2 kez çatışmalar nedeniyle yarıda kesilen olay yeri inceleme ve keşif çalışması, olaydan yaklaşık 4 ay sonra 17 Mart günü Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ve Baro yetkililerinin katılımı ile yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan gelen kriminal uzmanları tarafından yapılan ve 2 gün süren çalışmada özellikle Elçi'yi vuran mermi çekirdeğinin isabet ettiği düşünülen işyerinde yoğun inceleme yapıldı. İncelemede Elçi'nin vurulduğu noktanın tam karşısında bulunan ve 150'ye yakın merminin isabet ettiği işyerinde 2 tabanca ve 1 uzun namlulu silaha ait çekirdek bulundu. Elde edilen mermi çekirdekleri Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Laboratuvarı'na gönderilirken, çekirdekler üzerindeki incelemenin devam ettiği öğrenildi. 17 Mart günü olay yerinde yapılan keşif çalışmasında toplam 23 parça kanıt bulunurken, deliller özel kurye ile Ankara'ya gönderildi.

Jandarma: Olay yeri,

olay sırasındaki özelliklerini kaybetti

Bölgede 2 gün süren incelemede elde edilen bulgular ve yapılan çalışmalar, jandarma kriminal uzmanları tarafından tutanak altına alındı. Olay yeri inceleme ve keşif tutanağını hazırlayan jandarma birimleri, çatışmalar nedeniyle bölgenin zarar gördüğünü ve olay sırasındaki özelliklerini kaybettiğini belirtti. Olay yeri incelemesinde saldırı sırasında Elçi'nin bulunduğu noktaya cansız manken konularak lazer ışığı ile vurulma noktası tespiti de yapıldı. Olay anına göre sokaktaki noktalardan Elçi'nin boy ölçüsüne uygun olan cansız mankene doğru lazer ışığı tutularak yapılan çalışmada, 8 muhtemel açı tespit edildi.