Tahir Elçi'nin öldürüldüğü Sur'a giden Tanrıkulu: Bir tarih yok edilmiş, bunun hesabını soracağız!

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 2 Aralık’tan bu yana sokağa çıkma yasağının ve çatışmaların yaşandığı Diyarbakır’ın Sur ilçesinde incelemelerde bulundu. Tanrıkulu, “ “Bir tarih tamamen yok edilmiş durumda. Bunlara sebep olanlar bilsinler ki bu dünyada da öbür dünyada da her iki elimiz yakalarında olacak” diye konuştu. Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin öldürüldüğü Dört Ayaklı Minare’nin olduğu bölüme polis barikatını geçerek giren Tanrıkulu, “Bunun hesabını soracağız. Her yer yıkılmış, bir tarih yok edilmiş” dedi.

Tanrıkulu ve beraberindeki CHP’li bir grup, 3 gün önce Diyarbakır Valiliği tarından kısmen sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı Savaş, Dabanoğlu ve Fatihpaşa Mahallesi’nin 14 sokağında incelemelerde bulundu ve esnafların sorunlarını dinledi. Daha sonra tarihi Dört Ayaklı Minare’nin bulunduğu Yenikapı Sokak’ta basın açıklaması yaptı.

"Bir tarih yok edilmiş" diyen Tahrıkulu, “Geriye hiçbir şey bırakılmamış biçimde yok edilmiş. Burada anılarımız yok edilmiş. Benim babamdan kalan 300’e yakın Kuran-ı Kerim vardı ki bu eserler nadir eserlerdi. Bunlar da yakılmış. Hiçbir hatıra bırakmamışlar. Annemim hatırası olarak tülbendi vardı, o da yok. Çeyiz sandıkları yok edilmiş. Bunlara sebep olanlar bilsin ki iki dünya dada elimiz yakalarında olacak" diye konuştu.

“Kürt sorunu bu yöntemle çözülemez”

"Kürtler ağlamıyor kendi yollarında yürüyor" ifadesini kullanan Sezgin Tanrukulu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Esnaflarla görüştüm perişan kimse siftah yapamıyor. Bir belirsizlik var. Acele kamulaştırma yapılmış kimsenin ne olacağını bilmiyor. Halk kendi memleketinde göçer durumda. Hükümet kendi derdinde, Erdoğan da başkanlık derdinde. Ölümle çatışmayla kendi başkanlığını inşa etmeye çalışıyor. Az önce bir vatandaş yolumuzu kesip söyledi; Mevzu ağır, hâkim sağır ha bağır bağır… Kürtler ağlamıyor kendi yollarında yürüyor. Hükümet aklını başına alması lazım. Bu sorun şiddetle çözülemez.”

"Dokunulmazlıkların kaldırılması tarihi bir yanlıştır"

Gazetecilerin CHP’deki dokunulmazlık tartışmalarıyla ilgili sorusuna Tanrıkulu, “Sayın Genel Başkanım ifade etmeden önce söyledim. 110 imzayla Anayasa Mahkemesi’ne gitmek çözüm değil. Dokunulmazlıkların kaldırılması tarihi bir yanlıştır. Anayasa Mahkemesi’nin geçmişte bu konuyla ilgili emsal kararları var. Kesin reddedilecektir. Bu başvuru parlamentonun yanlışını düzeltmeyecektir. Aksine Erdoğan’ın eline ve bu yanlış siyasi kararı verenlere meşruluk kazandıracaktır. Bunların elini güçlendirmemek gerekir. Bu hamle yanlıştır” yanıtını verdi.

Tanrıkulu ve beraberindeki CHP’li grup, daha sonra brandalar ve barikatlarla kapalı olan Tahir Elçi’nin öldürüldüğü tarihi Dört Ayaklı Minare’nin olduğu bölüme geçti. Tanrıkulu çıkışta, “Bunun hesabını soracağız. Her yer yıkılmış, bir tarih yok edilmiş” dedi.