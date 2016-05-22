Sur'da öldürülen Rozerin Çukur'un amcası, yasağın kalktığı sokaklarda yeğeninin cenazesini aradı

Sokağa çıkma yasağının kısmi olarak devam ettiği Sur’da Ocak ayında yaşamını yitiren 16 yaşındaki lise öğrencisi Rozerin Çukur’un cenazesinin nerede olduğu hala belirsizliğini koruyor. Yasağın bu sabah kalktığını duyan Rozerin'in amcası Muzaffer Çukur, sokak sokak yeğeninin cenazesini aradı.

Haberdar'dan Bahar Kılıçgedik'in haberine göre, resmi kurumlardan hala bir cevap alamadığını söyleyen Muzaffer Çukur, “8 Ocak 2016’da yeğenim bu sokaklarda vuruldu. O günden beri Rozerin’in cenazesini almış değiliz. Başvurmadığımız yetkili kurum kalmadı. Bugüne kadar hiçbir kurumdan cenazenin alımıyla ilgili bir cevap alamadık. Bilgi verilmedi. Dün valiliğin ‘yasak kalktı’, açıklamasından sonra sabaha kadar uyuyamadım. Acaba sokakları dolaşsam cenazesine rastlayabilir miyim diye Sur’e geldim. ‘Acaba cenazesi sokaklarda mıdır. Taşınan hafriyatlarda mı dır. Bir hastane morgunda mıdır’ diye sorup duruyoruz kendimize. Ama aylar geçmesine rağmen, net olarak hiçbir bilgiye sahip değiliz. İşin doğrusu, gelip bu sokaklarda yeğenimin cenazesini arıyorum. Çok acı. Kimi evini arıyor yerinde bulamıyor. Bense belki bir iz bulurum umuduyla ev ev sokak sokak geziniyorum” dedi.

Muzaffer Çukur, yasağın kalktığı bölgede bir binanın çatısında yasağın devam ettiği yeri göstererek, yeğeninin cenazesin bulunduğu bölgenin Paşa Hamamı etrafı olduğunu söyledi. Çukur, “O dönem Sur’da yaşayan vatandaşların Rozerin’in vurulduğu yerden alınarak Paşa Hamamı etrafına defin edildiğini söylese de sokaktan alınıp, buraya gömülüp gömülmediğini bilmiyoruz. Cenazenin alınması için hala mücadele veriyoruz” iye konuştu.

Sur’daki yıkıma dair de konuşan Çukur, “Burası Diyarbakır’ın ciğeriydi . 1974’den beri bu sokaklardaydım.30-35 yıla yakın bu mahallenin çocuğuyum. Güzelim şehrimizi darmadağın edip bıraktılar. Canlarımızı aldılar yetmedi, Kültürümüz ortadan kaldırdılar o da yetmedi. Tamamıyla bir yok etme var” ifadesini kullandı.

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