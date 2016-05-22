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Sokağa çıkma yasağı aylar sonra 3 mahallede kaldırıldı; işte Sur'dan geriye kalan!

22 Mayıs 2016 14:27

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halen 5 mahallesinde sokağa çıkma yasağı bulunan merkez Sur ilçesinde Savaş, Dabanoğlu ve Fatihpaşa mahallelerindeki toplam 14 sokakta sokağa çıkma yasağı bu sabah kaldırıldı

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Yasağın ardından bazı mahallelerde ceset kokularının geldiği ifade edildi

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Tahir Elçi'nin 'korunsun' dediği Dört Ayaklı Minare civarında büyük yıkım yaşandığı görüldü

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Aylar sonra yasağın kaldırıldı sokaklara giren Sur halkı, aylar sonra evlerinden geriye kalan eşyalarını almaya çalıştı

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Sur'daki büyük yıkımı gören Sur halkının bazılarının da ağladığı görüldü

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2 Aralık'ta yasağın ilan edildiği ilçede halen 5 mahallede yasak devam ediyor

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