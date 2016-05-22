Sokağa çıkma yasağı aylar sonra 3 mahallede kaldırıldı; işte Sur'dan geriye kalan!
22 Mayıs 2016 14:27
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halen 5 mahallesinde sokağa çıkma yasağı bulunan merkez Sur ilçesinde Savaş, Dabanoğlu ve Fatihpaşa mahallelerindeki toplam 14 sokakta sokağa çıkma yasağı bu sabah kaldırıldı
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Yasağın ardından bazı mahallelerde ceset kokularının geldiği ifade edildi
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Tahir Elçi'nin 'korunsun' dediği Dört Ayaklı Minare civarında büyük yıkım yaşandığı görüldü
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Aylar sonra yasağın kaldırıldı sokaklara giren Sur halkı, aylar sonra evlerinden geriye kalan eşyalarını almaya çalıştı
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Sur'daki büyük yıkımı gören Sur halkının bazılarının da ağladığı görüldü
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2 Aralık'ta yasağın ilan edildiği ilçede halen 5 mahallede yasak devam ediyor
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