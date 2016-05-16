T24 LogoT24 Logo
Politika

AKP'nin ilk temayül yoklamasında Binali Yıldırım'ın ismi çıktı

Geleneksel temayül yoklaması 17 Mayıs Salı günü milletvekilleri, kadın ve gençlik kolları ile parti içi kurullarla gerçekleştirilecek

16 Mayıs 2016 22:16

AKP'de bugün 81 ilin yöneticileri arasında genel başkanlık konusunda yoklama yapıldı. 329 kişinin katıldığı büyük çoğunluk Binali Yıldırım'ın ismini yazdı.

AKP Genel Merkezi'nde saat 14.00'de başlayan ilk temayül yoklamasına, 81 ilin il başkanı, kadın ve gençlik kolları başkanları, belediye başkanları, il genel meclisi başkanları çağrıldı. 363 çağrılı isimden toplantıya 329'u katıldı.

Al Jazeera'nin haberine göre, toplantı öncesinde Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş'ın yardımcıları, sorumlu oldukları illerin, il başkanlarıyla gruplar halinde görüştü.

Daha sonra Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş başkanlığında toplantıya geçildi. Partililere tek soru yöneltildi: "Genel Başkan olarak kimi görmek istiyorsunuz?" Dağıtılan zarflara da tek bir ismin yazılması istendi.

 

Geleneksel yoklama Salı günü 

 

Yaklaşık iki saat süren toplantı sonucunda teşkilat mensuplarının eğilimi genel olarak Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım oldu. Kaynaklar, Yıldırım'ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ı da bazı partililerin genel başkan adayı olarak yazdıkları ancak bunlarının sayısının Yıldırım'ın gerisinde kaldığı belirtti.

AKP'de geleneksel temayül yoklaması Salı günü yapılacak milletvekilleri, kadın ve gençlik kolları MKYK'ları, Merkez Disiplin, Siyasi Etik ve Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu üyeleriyle devam edecek.

 

ETİKETLER

binali yıldırımakptemayülgenel başkanbekir bozdağnuman kurtulmuş

İlgili Haberler

AKP'nin yeni genel başkan adayı haftaya açıklanacak

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 22 Mayıs'ta gerçekleşecek olan kongrede görevi bırakacak-

Yeni genel başkanı Davutoğlu mu duyuracak; hangi isim odasını boşaltma kararı aldı?

"AKP'de yeni genel başkan için kapalı zarfla eğilim alınması gündemde"

AKP'de kongre hazırlığı; temayül yoklamaları yarın başlıyor

Aday ismini, partideki kongre çalışmalarını yürütmek için oluşturulan üst kurulun ya da genel başkanvekili Mehmet Ali Şahin'in açıklayabileceği belirtiliyor

Hüseyin Çelik: Davutoğlu hiçbir zaman genel başkan adayım olmadı; arkadaşlarımızın tasfiyesine seyirci kalmıştı!

"İtibar cellatlığına devam edilirse AK Parti de küme düşen partiler arasına karışır"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24