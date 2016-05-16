AKP'nin ilk temayül yoklamasında Binali Yıldırım'ın ismi çıktı

AKP'de bugün 81 ilin yöneticileri arasında genel başkanlık konusunda yoklama yapıldı. 329 kişinin katıldığı büyük çoğunluk Binali Yıldırım'ın ismini yazdı.

AKP Genel Merkezi'nde saat 14.00'de başlayan ilk temayül yoklamasına, 81 ilin il başkanı, kadın ve gençlik kolları başkanları, belediye başkanları, il genel meclisi başkanları çağrıldı. 363 çağrılı isimden toplantıya 329'u katıldı.

Al Jazeera'nin haberine göre, toplantı öncesinde Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş'ın yardımcıları, sorumlu oldukları illerin, il başkanlarıyla gruplar halinde görüştü.



Daha sonra Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş başkanlığında toplantıya geçildi. Partililere tek soru yöneltildi: "Genel Başkan olarak kimi görmek istiyorsunuz?" Dağıtılan zarflara da tek bir ismin yazılması istendi.

Geleneksel yoklama Salı günü

Yaklaşık iki saat süren toplantı sonucunda teşkilat mensuplarının eğilimi genel olarak Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım oldu. Kaynaklar, Yıldırım'ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ı da bazı partililerin genel başkan adayı olarak yazdıkları ancak bunlarının sayısının Yıldırım'ın gerisinde kaldığı belirtti.

AKP'de geleneksel temayül yoklaması Salı günü yapılacak milletvekilleri, kadın ve gençlik kolları MKYK'ları, Merkez Disiplin, Siyasi Etik ve Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu üyeleriyle devam edecek.