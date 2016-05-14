AKP'de kongre hazırlığı; temayül yoklamaları yarın başlıyor

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından azledilmesinin ardından başlayan kongre sürecinde, "AKP'de genel başkan adayı kim olacak" sorusu yanıt bulmak üzere. Teşkilat başkanı Mustafa Ataş başkanlığındaki 10 kişilik kongre heyeti çalışmalarını sürdürüyor. Teşkilatın nabzı tutulacak, temayül yoklamaları yarın il başkanları ile başlayacak salı günü milletvekilleri ile devam edecek.

İlk toplantı, yarın il başkanları ile yapılacak. Sonra toplantılar dizisi milletvekilleri ile devam edecek. AKP milletvekilleri, 17 Mayıs salı günü saat 13'te temayül yoklaması için genel merkezde toplantıya çağrıldı.

Süreçte MKYK, kadın ve gençlik kollarıyla toplantılar da yapılacak. Tüm bu istişarelerin ardından yeni genel başkan adayının kim olacağını netleşecek. Aday ismini, partideki kongre çalışmalarını yürütmek için oluşturulan üst kurulun ya da genel başkanvekili Mehmet Ali Şahin'in açıklayabileceği belirtiliyor. Aday isminin 20 Mayıs cuma günü kamuoyu ile paylaşılması da kuvvetle muhtemel.