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Politika

AKP'nin 6 meclis başkanından 5'i hukuk mezunu

AKP'den çıkan meclis başkanlarının çoğunluğu İstanbul Hukuk Fakültesi mezunu

23 Kasım 2015 18:37

TBMM’de dün yapılan başkanlık seçimlerinde Meclis Başkanı seçilen İsmail Kahraman, 3 Kasım 2002 seçimleriyle iktidara gelen AKP'den çıkan 6. Meclis Başkanı oldu. 2002 yılından bu yana Meclis Başkanı olan 6 ismin 5’inin hukuk fakültesi mezunu olmasıysa dikkat çekti.

3 Kasım 2002 seçimlerinin ardından AKP'nin ilk Meclis Başkanı Bülent Arınç oldu. 2007 seçimlerine kadar başkanlık görevini sürdüren, AK Parti'nin kurucu üyelerinden olan Arınç, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunlarından. 


İlk turda 450 oyla başkan oldu

 

2007 yılında yapılan genel seçim sonrasında Meclis Başkan adaylığı için AK Parti'nin tercihi Rize doğumlu, Zonguldak Milletvekili Köksal Toptan oldu. İlk turda 450 rekor oy ile Meclis Başkanlığına seçilen Toptan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Toptan, bu görevi 2009 yılına kadar sürdürdü.

Toptan'ın ardından yapılan Meclis Başkanlığı seçiminde bu kez aday Mehmet Ali Şahin oldu. AK Parti kurucularından olan ve 2009-2011 yılları arasında Meclis başkanlığı yapan Şahin de İstanbul Hukuk fakültesi mezunlarından.


ANAP kurucusu

 

2011 seçimlerinin ardından AK Parti, TBMM Başkanlığı için Cemil Çiçek'i aday gösterdi. ANAP kurucularından olan, deneyimli siyasetçi Çiçek de İstanbul Hukuk Fakültesi mezunlarından. 


18. Dönemde Yozgat; 20, 21, 22 ve 23 ve 24. dönemde Ankara milletvekili olarak Parlamento'ya girdi. 7 Haziran seçimlerinde 3 dönem kuralı nedeniyle Meclis'e girmeyen Çiçek, 26.dönemde yeniden milletvekili olarak Meclis'te yerini aldı.


İsmet Yılmaz da gemi mühendisi hem hukukçu

 

7 Haziran seçimlerinin ardından yapılan Meclis Başkanlığı seçimi, AK Parti'nin en zorlu seçimi olsa da Başkan Adayı İsmet Yılmaz, dördüncü turda başkanlığı almayı başardı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Makine bölümü mezunu olan Yılmaz aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yüksek lisanslarını İsveç Dünya Denizcilik Üniversitesinde "Gemi İşletmeleri Teknik Yönetimi" alanında ve Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk'ta; doktorasını Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü deniz hukuku alanında tamamladı.

 

Rize doğumlu

 

1 Kasım seçimlerinin ardından AKP'nin TBMM Başkanlığı için adayı, Rize doğumlu İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman oldu. Yine İstanbul Üniversitesi Hukuk fakültesi mezunu olan Kahraman, geçmişte Talebe Cemiyeti Başkanlığı, Milli Türk Talebe Birliği Genel Başkanlığı, Birlik Vakfı, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Kuruculuğu ve Mütevelli Heyeti Başkanlıkları, Özel Sektörde İdare Meclisi Başkanlıkları, Çalışma Bakanlığı Müşavirliği ve Kültür Bakanlığı yapmıştı.

AKP'nin isim babası olarak tanınan Kahraman, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Kurucular Kurulu Üyesi ve Mütevelli Heyeti Başkanlığı yapıyordu. 

 

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