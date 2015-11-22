Deniz Baykal Meclis Başkanlığı görevini İsmail Kahraman'a böyle devretti

En yaşlı üye sıfatıyla TBMM Başkanlığı seçiminde geçici Başkan olan Deniz Baykal, görevini 316 oyla 27. TBMM Başkanı seçilen İsmail Kahraman'a devretti.

Devir töreninde Meclis'in geçici başkanı olarak, Meclis'in daha az geçici olacağı anlaşılan yeni başkanına görevi devrettiğini belirten Baykal, "Bu işler böyle. Bir süre önce ben oradaydım, sonra buraya geldik. Burada oturma durumu da var İsmail Bey" şeklinde espri yaptı.

TBMM Başkanı Kahraman da büyük devletlerin mesele ve dertlerinin de büyük olacağını kaydetti.

Türkiye'nin, çok eski bir maziye sahip, misyonu büyük bir cihan devleti olduğunu belirten Kahraman, "Ülkemizin esenliğe kavuşması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.

Kahraman, sözlerini, "Ben de o koltuğa geçeceğim ama değişmeyecek olan şey ülkemiz, TBMM çatısı olacak. Bu çatının dışında başka bir yer, hakimiyet gösterilmeyecek. Türkiye de demokratik sistem içinde hukuk devleti içinde inşallah gelişecek" diyerek tamamladı.

Daha sonra Baykal, TBMM Mührünü Kahraman'a verdi. Baykal ve Kahraman birbirine çiçek takdim etti.