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AKP'nin adayı İsmail Kahraman TBMM Başkanı seçildi

3. turda AKP'nin adayı İsmail Kahraman 316, CHP'nin adayı Gülsün Bilgehan 126, MHP'nin adayı Yusuf Halaçoğlu 39, HDP'nin adayı Dengir Mir Mehmet Fırat 40 oy aldı

22 Kasım 2015 16:59

AKP'li İsmail Kahraman, TBMM Başkanı seçildi. İsmail Kahraman 316 oy aldı.  3. turda CHP'nin adayı Gülsün Bilgehan 126, MHP'nin adayı Yusuf Halaçoğlu 39, HDP'nin adayı Dengir Mir Mehmet Fırat 40 oy aldı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı seçimi için TBMM Geçici Başkanı Deniz Baykal başkanlığında toplandı. TBMM Başkanlık seçiminde ikinci turda da hiçbir aday yeterli çoğunluğa ulaşamadı. Meclis Başkanlığı için AKP İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman, CHP Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan, MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, HDP İstanbul Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat yarıştı. 

Meclis oturumunda HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, Mardin, Cizre ve Yüksekova'da uygulanan sokağa çıkma yasağıyla ilgili görüşlerini dile getirdi. HDP Mardin milletvekillerinin şu an açlık grevinde olduğunu dile getiren Baluken, uygulamaların darbe uygulaması olduğunu söyledi. Bu uygulamaların Meclis gündemine alınmasını isteyen Baluken'e Baykal, bu konuların önemli olduğunu belirterek, elbette önümüzdeki günlerde konunun ele alınabileceğini ifade etti.  Başbakan Ahmet Davutoğlu ve AKP milletvekilleri Baykal'ın bu sözlerini alkışlarken HDP'lilerden tepki geldi. Baykal bunun üzerine, "İç tüzüğü uygulayan bir başkan olduğum için mi beni eleştiriyorsunuz" dedi.

Yaşanan tartışmaların ardından yemin etmeyen milletvekilleri kürsüye çağrılarak yemin etmeleri istendi. Yemin ederken kullandığı "Türkiye halkı" ifadesi tartışma konusu olan HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın adı yeminini tekrarlaması için anons edildi, ancak Genel Kurul'da bulunmayan Zana, yemin etmeye gelmedi. Burnundan operasyon geçiren HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da rahatsızlığı nedeniyle yemin etmeye gelmezken, HDP'de ismi okunanlardan yemin eden tek isim HDP Hakkâri Milletvekili Abdullah Zeydan oldu. 

 

Baykal, Baluken'ni talebini
reddetti, Davutoğlu alkışladı

 

Meclis oturumunda HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, Mardin, Cizre ve Yüksekova'da uygulanan sokağa çıkma yasağıyla ilgili görüşlerini dile getirdi. HDP Mardin milletvekillerinin şu an açlık grevinde olduğunu dile getiren Baluken, uygulamaların darbe uygulaması olduğunu söyledi.

Bu uygulamaların Meclis gündemine alınmasını isteyen Baluken'e Baykal, bu konuların önemli olduğunu belirterek, elbette önümüzdeki günlerde konunun ele alınabileceğini ifade etti. 

Başbakan Ahmet Davutoğlu ve AKP milletvekilleri Baykal'ın bu sözlerini alkışlarken HDP'lilerden tepki geldi. Baykal bunun üzerine, "İç tüzüğü uygulayan bir başkan olduğum için mi beni eleştiriyorsunuz" dedi.

HDP'li milletvekilleri Meclis Genel Kurulu'nda Doğu ve Güneydoğu'da çekilen bazı fotoğrafları havaya kaldırarak gösterdi. Baluken'in katliam yapıldığını söylemesi üzerine AK Partili milletvekilleri alkışla tepki gösterdi. 

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Baluken'in bir parlamenter olarak konuştuğunu belirterek, kamu güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerine yönelik böyle bir ifade kullanamayacağını savundu.  

 

Yemin tartışması: Adı okunan Zana Genel Kurul'a gelmedi, Zeydan yemin etti 



Yaşanan tartışmaların ardından yemin etmeyen milletvekilleri kürsüye çağrılarak yemin etmeleri istendi. Yemin ederken kullandığı "Türkiye halkı" ifadesi tartışma konusu olan HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın adı yeminini tekrarlaması için anons edildi, ancak Genel Kurul'da bulunmayan Zana, yemin etmeye gelmedi. Burnundan operasyon geçiren HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da rahatsızlığı nedeniyle yemin etmeye gelmezken, HDP'de ismi okunanlardan yemin eden tek isim HDP Hakkâri Milletvekili Abdullah Zeydan oldu. Daha sonra tezkereler okundu.

(Soldan sağa) AKP adayı İsmail Kahraman, CHP adayı Gülsün Bilgehan, MHP adayı Yusuf Halaçoğlu, HDP adayı Dengir Mir Mehmet Fırat

 

3. turda Kahraman

 

Meclis başkanlığı seçimlerinin birinci turunun sonuçları şöyle:

AKP İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman: 316

CHP Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan: 127

MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu: 41

 HDP İstanbul Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat: 41

Meclis'te ikinci tur oylama sonuçları şöyle:

AKP İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman: 318

CHP Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan: 126

 HDP İstanbul Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat: 40

MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu: 39

Meclis başkanlığı seçimlerinin üçüncü  turunun sonuçları şöyle:

AKP İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman: 316

CHP Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan: 126

 HDP İstanbul Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat: 40

MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu: 39

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