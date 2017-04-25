AKPM'deki oylama öncesinde teklife Türkiye'deki hak ihlallerine dair 6 yeni madde eklendi

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde (AKPM) Türkiye'nin denetleme sürecine alınmasına yönelik oylama bugün yapılacak. Kritik oylama öncesinde karara Türkiye’deki 'idam cezası' tartışması ve YSK'nın referandum kararını da içeren 6 yeni madde eklendi.

Cumhuriyet gazetesinden Duygu Güvenç'in haberine göre, Türkiye’nin yeniden denetleme sürecine alınmasını öngören kritik oylama öncesinde denetleme komitesi bir dizi değişikliği kabul etti. Türkiye’nin 2018’e kadar denetleme sürecine alınmasını öngören teklife, dün Denetim Komitesi’nin toplantısında ‘ölüm cezası’ ve referendum sırasındaki YSK’nin tutumu damga vurdu. Türkiye ile ilgili karara 6 yeni ekleme yapıldı. Ancak, gözler dün verilmeyen ve bugün sunulması beklenen değişiklik önergelerinde.

Türkiye’nin yeniden denetleme sürecine alınmasının oylanacağı AKPM Genel Kurulu dün bir dizi taktiklere sahne oldu. AKPM Türkiye Heyeti Başkanı Talip Küçükcan Denetleme Komitesi’nin toplantısında Türkiye’nin denetleme sürecine alınmasını reddederken, oylamanın iptalini istedi ve toplantıyı erken terk etti. Küçükcan’ın tezine bazı İngiliz parlamenterler de destek verdi ve Türkiye’nin denetime alınması halinde ölüm cezasının TBMM’ye gelebileceği uyarısında bulundu. Buna karşın, Türkiye ile ilgili karara 6 hüküm eklendi. Ancak, asıl önergeler Denetim Komitesi’ne sunulmadı. Karara eklenen 6 yeni hüküm şöyle:

Ölüm cezasının Avrupa Konseyi üyeliği ile uyuşmadığı ve toptan bir cezalandırmadan parlamentonun kaçınması gerektiği; böyle bir kararın üyeliği tehlikeye sokacağı.

Türkiye’nin Avrupa Konseyi’nin yerel yönetimlerle ilgili konvansiyonunu ihlal ettiği ve Güneydoğu’da tutuklu bulunan belediye başkanlarının serbest bırakılması.

OHAL soruşturma komisyonunun daha fazla gecikme olmaksızın tam olarak aktif hale getirilmesi ve kişilerin önceki durumlarına dönebilmesi.

Gözlem heyetinin raporu doğrultusunda referandumun adil olmayan bir şekilde gerçekleşmesinden ve iki taraf arasında eşitlik olmamasından üzgün olduğu dile getirildi.

Referandumun meşruiyeti hakkında ciddi soru işaretleri ortaya çıkmıştır. YSK’nin bu iddiaları ciddi şekilde araştırması gerekir.

Anayasadaki 18 maddeyle ilgili Venedik Komisyonu’nun tavsiyelerine uyulmalıdır.

Oylama saat 10.00’da

Türkiye’nin 13 yıl sonra yeniden denetleme sürecine alınmasına dair oylamaya dair oturum bugün saat 10:00’da başlayacak. Strazburg’daki Türk kaynaklar, oylamanın ertelenmesi ve yapılacak oylamadan Türkiye’ye yönelik bir denetleme çıkmamasının ancak mucize olduğuna işaret ediyor.

AKPM’de Türkiye’yi temsil eden Türk parlamenterler de kendi içerisinde bölündü. HDP, Türkiye’nin denetleme sürecine alınması için kulis yaparken, AKP’liler ise alınmaması için kulis yapıyor. CHP’li vekiller ise dün üyesi oldukları Sosyalist Grupta oylarını açıklamadı. Ancak Türkiye’nin denetleme sürecine alınması için oy vermeleri beklenmiyor. Kulislerde, AKP’lilerin ‘AKPM’den çekilme’ kartını kullanabileceği konuşuluyor.

AKPM Başkanı Pedro Agramunt’un Rus askeri uçağıyla Esad’ı ziyaret etmesi dün Strazburg’un gündemini oluşturdu. AKPM’de Agramunt’u cezalandırma yöntemleri tartışılırken ise başta AKP’liler olmak üzere Türk milletvekillerinin sessiz kalması ve tartışmalara katılmaması dikkat çekti.