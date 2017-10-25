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Politika

AKP'lilerle vedalaşan Melih Gökçek'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj

"Bu dava bütün İslam'ın davasıdır, ben bu davada kendi nefsimi öne çıkartmam"

25 Ekim 2017 21:32

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, istifa edeceğini duyurmasının ardından veda turlarına başladı. Belediye binasında belediye meclis üyeleri ile bir araya gelen Gökçek, AKP ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ters düşmeyeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la pazartesi yaptığı görüşme sonrası Twitter hesabından 28 Ekim Cumartesi günü istifa edeceğini açıklayan Gökçek, Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki AKP’li Meclis üyeleri ve ilçe belediye başkanlarıyla son grup toplantısında vedalaştı.

"Yeter ki projeler tamamlansın"

Hürriyet’ten Murat Yılmaz’ın haberine göre, duygusal anların yaşandığı toplantıda Gökçek’in Ankapark ve İnanç Müzesi gibi projeler için destek vermeye hazır olduğunu söylediği öğrenildi. Gökçek toplantıda, “Ben gerekirse bu projeler için gönüllü olarak gelirim her türlü desteği veririm. Yeter ki bu projeler tamamlansın” dedi.

“Bu dava bütün İslam’ın davası”

AKP ve Cumhurbaşkanı ile ters düşmeyeceğini bir kez daha vurgulayan Gökçek’in “Bu dava bütün İslam’ın davasıdır, ben bu davada kendi nefsimi öne çıkartmam. Bu dava için elimden gelen her türlü katkıyı da yapacağım” dediği belirtildi.

Gökçek'in veda turlarının istifasını açıklayacağı cumartesi gününe kadar devam edeceği belirtildi.

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