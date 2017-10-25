Kulis: Gökçek, yerine iki isim önerdi; Erdoğan sıcak bakmıyor

Ankara'da 1994 yılından beri belediye başkanlığını yürüten Melih Gökçek dönemi cumartesi günü sona eriyor. Gökçek önce saat 14.00'te belediye meclisini olağanüstü toplayacak ardından veda konuşmasını yaparak istifa edecek.

Melih Gökçek’in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a istifasını sunduğu toplantıda yerine başkan vekili Ali Gökşin ya da Meclis Başkanvekili İhsan Ölmez'in ismini verdiği ileri sürüldü. Erdoğan ve AKP’nin ise bu isimlere sıcak bakmadığı ifade edildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Gökçek'in yerine gelecek ismin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak olan AKP MKYK toplantısında belirlenmesi bekleniyor.

Habertürk TV'de yer alan habere göre; Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 100 AKP’li, 21 CHP'li, 15 MHP'li, 1 BBP'li ve 3 bağımsız üye bulunuyor. Başkanlık için üyeleri bulunan partilerin kendi adayını belirlemesi ve oya sunulması bekleniyor. Ancak CHP'den gelen açıklamada istifa eden belediye başkanlıklarına kendilerinden bir ismin aday gösterilmeyeceği belirtildi.

Belirlenecek adayın meclis üyelerinin 3'te 2'sinin oyunu alması yani 64 oy gerekiyor. Melih Gökçek'in yerine gelecek ismin ilk turda seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Kulislerde öne çıkan isimler

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Keçirören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna öne çıkan isimler. Belediye Meclisi AKP Grup Başkanvekili Bekir Yıldız ve Elmadağ Belediye Başkanı Gazi Şahin'in de şansı olduğu vurgulanıyor.