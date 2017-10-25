T24 LogoT24 Logo
Politika

Kulis: Gökçek, yerine iki isim önerdi; Erdoğan sıcak bakmıyor

Gökçek cumartesi günü istifasını vereceğini duyurmuştu

25 Ekim 2017 20:04

Ankara'da 1994 yılından beri belediye başkanlığını yürüten Melih Gökçek dönemi cumartesi günü sona eriyor. Gökçek önce saat 14.00'te belediye meclisini olağanüstü toplayacak ardından veda konuşmasını yaparak istifa edecek.

Melih Gökçek’in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a istifasını sunduğu toplantıda yerine başkan vekili Ali Gökşin ya da Meclis Başkanvekili İhsan Ölmez'in ismini verdiği ileri sürüldü. Erdoğan ve AKP’nin ise bu isimlere sıcak bakmadığı ifade edildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Gökçek'in yerine gelecek ismin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak olan AKP MKYK toplantısında belirlenmesi bekleniyor.

Habertürk TV'de yer alan habere göre; Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 100 AKP’li, 21 CHP'li, 15 MHP'li, 1 BBP'li ve 3 bağımsız üye bulunuyor. Başkanlık için üyeleri bulunan partilerin kendi adayını belirlemesi ve oya sunulması bekleniyor. Ancak CHP'den gelen açıklamada istifa eden belediye başkanlıklarına kendilerinden bir ismin aday gösterilmeyeceği belirtildi.

Belirlenecek adayın meclis üyelerinin 3'te 2'sinin oyunu alması yani 64 oy gerekiyor. Melih Gökçek'in yerine gelecek ismin ilk turda seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Kulislerde öne çıkan isimler

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Keçirören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna öne çıkan isimler. Belediye Meclisi AKP Grup Başkanvekili Bekir Yıldız ve Elmadağ Belediye Başkanı Gazi Şahin'in de şansı olduğu vurgulanıyor.

ETİKETLER

Ankarabelediye başkanlığıMelih GökçekTayyip ErdoğanAli Gökşinİhsan ÖlmezAKPCHPMHPBBPVeysel TiryakiMustafa AkMustafa Tuna

İlgili Haberler

Abdulkadir Selvi'den iddia: Gökçek'in yerine kim gelecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından açıklama yapan Gökçek, cumartesi günü istifa edeceğini duyurmuştu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24