Melih Gökçek: Cumartesi günü istifa edeceğim

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek istifa edeceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bugün Beştepe'de bir araya gelen Gökçek, cumartesi günü görevi bırakacağını belirtti.

İstifa edeceğini Twitter hesabından duyuran Gökçek, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızla bir görüşme yaptık. İnşallah cumartesi günü Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ni olağanüstü toplayacak ve meclis üyesi arkadaşlara veda edip, istifamı vereceğim" diye yazdı.

2️⃣İNŞAALLAH CUMARTESİ GÜNÜ ANKARA BÜYÜKŞEHİR BLD MECLİSİNİ OLAĞANÜSTÜ TOPLAYACAK VE MECLİS ÜYESİ ARKADAŞLARA VEDA EDİP,İSTİFAMI VERECEĞİM. — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 23 Ekim 2017

İlk kez 1994 yılında Refah Partisi'nin adayı olarak göreve seçilen Gökçek, 23 yıldır Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapıyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta yaptığı açıklamada, Balıkesir, Bursa ve Ankara büyükşehir belediye başkanlarının istifasını istemiş, aksi takdirde gereğinin yapılacağını söylemişti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe bugün istifa etmişti. AKP'li Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur ise henüz görevi bıraktığını açıklamadı.

Daha önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş ve Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan istifa etmişti.