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Gökçek ile görüşen Erdoğan'dan manidar paylaşım: Bu yola koltuk sevdasıyla çıkmadık

"Gençlerden korkan, çekinen, yerini gençlere bırakmayı düşünmeyenlerden asla olmadık"

23 Ekim 2017 22:59

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, istifa eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile görüştükten sonra sosyal medya hesabından "Bizler bu yola koltuk sevdasıyla, makam sevdasıyla değil; hizmet sevdasıyla çıktık" diye yazdı.

Cumartesi günü istifa edeceğini duyuran Gökçek ile Erdoğan arasında gerçekleşen görüşmenin ardından Erdoğan'ın Twitter hesabından şu mesajlar paylaşıldı:

"Bizler bu yola koltuk sevdasıyla, makam sevdasıyla değil; hizmet sevdasıyla çıktık.

Bunun için de biz, gençlerden korkan, gençlerden çekinen, yerini gençlere bırakmayı düşünmeyenlerden asla olmadık, olmayacağız.

Gençlerimiz, aziz milletimizin emaneti olan önemli görevleri vakti-saati geldiğinde inşallah devralacak.

 Ben gençlere güveniyorum. Gençlerin sahip oldukları imkânların hakkını vereceklerine gönülden inanıyorum."

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