Gökçek ile görüşen Erdoğan'dan manidar paylaşım: Bu yola koltuk sevdasıyla çıkmadık

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, istifa eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile görüştükten sonra sosyal medya hesabından "Bizler bu yola koltuk sevdasıyla, makam sevdasıyla değil; hizmet sevdasıyla çıktık" diye yazdı.

Cumartesi günü istifa edeceğini duyuran Gökçek ile Erdoğan arasında gerçekleşen görüşmenin ardından Erdoğan'ın Twitter hesabından şu mesajlar paylaşıldı:

"Bizler bu yola koltuk sevdasıyla, makam sevdasıyla değil; hizmet sevdasıyla çıktık.

Bunun için de biz, gençlerden korkan, gençlerden çekinen, yerini gençlere bırakmayı düşünmeyenlerden asla olmadık, olmayacağız.

Gençlerimiz, aziz milletimizin emaneti olan önemli görevleri vakti-saati geldiğinde inşallah devralacak.

Ben gençlere güveniyorum. Gençlerin sahip oldukları imkânların hakkını vereceklerine gönülden inanıyorum."