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AKP'lileri şaşırtan başvuru: Yasak aşk meyvesiyim, Ak Parti'den adayım

Kıyafeti ve özgeçmişi ile dikkatleri çeken Ece Tuncer'in AKP'ye başvuru yapması teşkilatı hareketlendirdi

05 Mart 2015 13:11

Sıradışı özgeçmişi ile dikkatleri çeken Ece Tuncer’in Bitlis’ten milletvekili aday adaylığı için AKP’ye başvuru yapması teşkilatı harekete geçirdi. Tuncer’in, “yasak aşkın meyvesiyim, Ak Parti’den milletvekili adayıyım” şeklindeki açıklamaları hem Bitlis teşkilatı hem de AKP Genel Merkezi’nde şaşkınlık yarattı.

Tuncer’in geçtiğimiz hafta sonu yapılan temayül yoklamasına girdiği ve üç oy aldığı ortaya çıktı.

Önder Yılmaz'ın Milliyet'te yayımlanan haberine göre Tuncer, özgeçmişi konusunda kendisine yöneltilen sorular üzerine şu çarpıcı açıklamaları yaptı: “Eski Bakan Kamran İnan’ın eşi, asil ve soylu kadın, Fransız asıllı aristokrat ailenin kızı olan öz annesi Merhume Annetta Alice Yasemin İnan doğunun ve güneydoğunun en büyük aşiret lideri (Şavak-Şafak aşireti) olan ayrıca o dönemin Erzincan vergi rekortmeni olan Seyid Hacı Mehmet Ali Ulukaya ile yasak aşklarının meyvesi olarak dünyaya gelmişim. Kamran İnan kırk yıl bu sırrı saklamak için her yola başvurmuştur.”

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