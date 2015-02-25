AKP aday adayından Osmanlı temalı reklam afişi

AKP Konya milletvekilliği için aday adayı olan Osman Yavuz'un 2015 genel seçimi ilanı Twitter'da gündem oldu.

Kendisini 'Diriliş' dizisindeki karakterlere benzeten Osman Yavuz, Konya'ya hizmet etmek istediğini de sözlerine ekledi.

Kendisi de bir reklam ve PR şirketi sahibi olan Osman Yavuz'un 'viral' yapabilmek adına böyle bir afiş çalışması yaptırdığı tahmin ediliyor. AKP'nin "Osmanlı" sevgisini en iyi şekilde kullanan Osman Yavuz'un aday gösterilip gösterilmeyeceği ise merak konusu oldu.

Sosyal medyada ise Osman Yavuz'un afişi için birçok yorum yapıldı. Bunlardan bazıları Osman Yavuz'u ve afişini 'ti'ye alan yorumlar olurken, bazıları da aday adayına destek verdi.

CNN Türk spikeri Nevşin Mengü, "Bu seçim pek retro şekerim" notuyla Osman Yavuz'un afişini Twitter hesabında paylaştı.