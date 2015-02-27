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Politika

AKP aday adaylığı başvurularından kasasına 28.5 milyon TL koydu

AKP'de milletvekilliği aday adaylığına 6 bin 223 kişi başvururken, İstanbul 1. Bölge'den milletvekili olmak isteyenlerin sayısı 1166'yı buldu

27 Şubat 2015 18:30

Haziran 2015'te gerçekleştirilecek genel seçimler için AKP'de en çok aday adaylığı başvurusu İstanbul 1. Bölge'de yapıldı. Şanlıurfa başvuru sayısında Ankara 2. Bölge'yi bile geçti. Aday adayları arasında 21 ev hanımı, 10 sanatçı, 2 diplomat, 2 de gazi var. Başvurulardan AKP kasasına 28 milyon 515 bin TL girdi.

Didem Özel Tümer'in Al Jazeera'de yer alan haberine göre, AKP’ye 7 Haziran 2015 seçimlerinde milletvekili adayı olabilmek için 6 bin 223 kişi başvurdu. Başvuranların 5 bin 183’ü erkek, bin 40’ı kadın 584’ü de engelli. Erkek adaylardan 5 bin TL, kadın adaylardan 2 bin 500 TL aday adaylığı ücreti talep eden parti, engellilerden ücret almadı. Başvurulardan AKP kasasına 28 milyon 515 bin TL girdi.

En çok başvuru İstanbul için alındı. 3 seçim bölgesinden toplam 88 milletvekili çıkaracak olan İstanbul için AKP’ye bin 166 başvuru yapıldı. İstanbul Birinci Bölge için 479, İkinci Bölge için 335, Üçüncü Bölge için 352 başvuru alındı.

 

Ankara'ya da yoğun ilgi vardı

 

En çok başvuru yapılan ikinci il ise Ankara. İki seçim bölgesinden toplam 32 milletvekili çıkaracak olan başkentten aday adaylığı için AKP’ye 536 başvuru yapıldı. Ankara Birinci Bölge’den seçilmek için 293, İkinci Bölge’den seçilmek için 243 kişi başvurdu.

 

Şanlıurfa'dan 281 başvuru yapıldı

 

Aday adaylığı başvurularında en çok rağbet edilen illerin üçüncü sırasında Şanlıurfa geliyor. 12 milletvekili çıkaracak olan Şanlıurfa’dan AKP milletvekili olabilmek için 281 kişi başvuru yaptı. Başvuru sayısındaki yükseklik ile Şanlıurfa Ankara 2. Bölge, İzmir,Adana, Antalya, Diyarbakır gibi illeri geride bıraktı.

Şanlıurfa’yı Bursa, Konya, Diyarbakır, Adana, Gaziantep, Van, Mardin, Erzurum, Mersin ve Antalya izledi.

 

8 ilde hiçbir kadın aday olmadı

 

AKP'de bin 40 kadın milletvekili aday adaylığı için başvuru yaptı. Ancak Amasya, Ardahan, Bartın, Bayburt, Bolu, Karaman ve Tunceli'den kadınlar adaylık başvurusu yapmadı. Çankırı, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Karabük, Kırklareli, Kırşehir, Osmaniye, Sinop ve Yalova'dan ise sadece 1'er kadın milletvekilli için başvuru yaptı.

 

En çok serbest meslek sahipleri başvurdu

 

AKP’den aday adaylığı başvurusunda bulunanların mesleklerine göre dağılımında ise birinci sırayı serbest meslek sahipleri aldı. bin 669 başvuru ile ilk sırada olan bu meslek grubunu, 787 mühendis ve mimar, 714 hukukçu, 654 öğretim görevlisi / öğretmen / eğitmen, 522 yönetici / müdür / şef izledi.

Aday adayları arasında  227 emekli, 116 gazeteci yazar, 76 işçi, 62 çiftçi, 37 öğrenci, 34 sosyolog ve psikolog, 16 müezzin, hafız, imam gibi din görevlisi, 15 ilahiyatçı, 10 sanatçı / müzisyen, 9 subay, astsubay gibi ordu mensubu, 6 polis, 5 emniyet müdürü, 2 diplomat ve 2 gazi yer aldı.

 

Eğitim durumuna göre dağılım

 

AKP’ye aday adaylığı için başvuranların büyük kısmı üniversite mezunu. İkinci sırada lisans üstü mezunları var. En az başvuru ise yüksekokul mezunlarından geldi. Aday adayları arasında 187 ilkokul mezunu bulunuyor.

7 Haziran seçimleri için aday listeleri 7 Nisan 2015’de Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edilecek.

 

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