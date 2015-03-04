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AKP aday adayı gazetecilere zarf içinde 200 TL dağıttı

Isparta Demokrat Gazetesi Editörü Murat Kılıç, yaşananların meslek etiğine aykırı olduğunu belirterek, Gazeteciler Cemiyeti'nden istifa etti

04 Mart 2015 21:33

Isparta’dan AKP aday adayı olan Nuri Koç, basın mensuplarına zarf içerisinde 200 TL dağıttı. 

Nuri Koç, basın mensuplarına dağıttığı parayı alanlar arasında Isparta Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Karahan’ın da olduğu iddiası üzerine Isparta Demokrat gazetesi editörü Murat Kılıç, yaşananların meslek ettiğine aykırı olduğunu belirterek Gazeteciler Cemiyeti üyeliğinden istifa etti.

Evrensel.net'in haberine göre, yapılan davranışı ‘onursuzca’ olarak nitelendiren Kılıç, olayın büyümesi üzerine rüşvete ‘reklam’ kılıfı uydurulduğunu söyledi. 

Kılıç, “Bazı arkadaşlar zarfın içinde para olduğunu bilmiyormuş. Ama ne olursa olsun gidip o parayı iade etmeleri gerekiyordu. Cemiyet başkanı da para aldığını itiraf etti” diye konuştu.

AKP’den aday adayı olan Koç ise neden gazetecilere para dağıttığının sorulması üzerine, ‘Büyütülecek bir mesele olmadığını’ söyledi. Kendisine sorulan ‘Gazetecilere bahşiş mi veriyorsunuz?’ sorusuna, “Buyurun gelin kardeşim, size de vereyim. Ben herkese izahat vermek zorunda değilim. Para benim. İster sokağa atarım, ister veririm” karşılığını verdi.

Gazetecilere 200 lira para dağıtılması olayını değerlendiren Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Yönetim Kurulu, Isparta Gazeteciler Cemiyeti'ni onur kuruluna sevk etti. 

 

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