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Politika

AKP'li Zeyid Aslan'dan seçim vaadi: Artık uçan tekme olmayacak

Zeyid Aslan, "Yeni dönemde uçan tekme olmayacak. Akil adam Zeyid Aslan göreceksiniz" dedi

04 Ekim 2015 15:10

AKP'nin 3 dönem milletvekilliği yapan ve 1 Kasım seçiminde de ikinci sıradan yeniden aday gösterilen Zeyid Aslan, "Yeni dönemde uçan tekme olmayacak. Akil adam Zeyid Aslan göreceksiniz" dedi. Zeyid Aslan, 24. dönemde TBMM'de sık sık karıştığı kavgalar ve küfür etmesiyle gündeme gelmişti.

Milletvekili olduğu dönemde, eski Tunceli CHP Milletvekili Kamer Genç ile küfürlü diyalog yaşayan, HSYK Kanun teklifinin görüşüldüğü sırada Yargıçlar Sendikası Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu'na uçan tekme atan Aslan, geçmişte yaşanan kötü olayların üzerine siyah bir çizgi çektiğini söyledi. Bu olayların bir hata olduğunu söyleyen Aslan, "Bunun doğru olduğunu ifade etmemiz asla düşünülemez. Birilerinin hak edip etmemesi ayrı bir şey, ama asla bize yakışmayan bir şeydi" dedi.

Zeyid Aslan, 'Meclis'te yeni dönemde nasıl bir Zeyid Aslan göreceğiz' sorusu üzerine şöyle dedi:

"Uçan tekme olmayacak. Biraz önce tabi satır aralarında onu ifade etmeye çalıştım. Üç dönem milletvekilliği yaptım. Ciddi anlamda bir siyasi deneyimimiz, birikimimiz oldu. Yani akil adam Zeyid Aslan göreceksiniz Meclis'te."

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan'a yapılan saldırıyı da kınayan Zeyid Aslan şunları söyledi:

"Ben Ahmet Hakan'ı aradım 'geçmiş olsun' dedim. Ahmet Hakan benim avukatlık dönemimde müvekkilimdi, beraber özellikle 28 Şubat döneminde bir çok davalara maruz kalmıştı. O süreçte biz beraber çok adliyelerde 28 Şubat'ın Ahmet Hakan'a açtığı davaları onun müdafaasını yaptık. Tabii hiçbir şekilde yazdıklarından ve söylediklerinden dolayı hiç kimseye fiziki müdahalede bulunulmamalı. Ama bir şeyin de altını çizmek lazım. İnsanlar yazarken ve söylerken de karşıdaki insanları inanılmaz derecede rahatsız edecek üslupları kullanmamalı." 

 

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