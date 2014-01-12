CHP'den, AKP'li Zeyid Aslan'ın tekmesi için ceza talebi

CHP yönetimi, HSYK Teklifi’nin Adalet Komisyonu’ndaki görüşmelerinde masanın üstüne çıkarak tekme savuran AKP Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'a "Meclis’ten geçici çıkarma" cezası verilmesi talebiyle Meclis Başkanlığı’na başvurdu. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay imzasıyla sunulan dilekçede, 'Aslan'ın Ömer Faruk Eminağaoğlu'na karşı gerçekleştirdiği saldırı, 'TBMM'nin itibarını zedeledi' denildi.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, CHP tarafından Meclis Başkanlığı'na sunulan dilekçede şu ifadeler yer aldı; ''Adalet Komisyonunun 11.01.2014 tarihindeki toplantısında Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'ın komisyon çalışmalarını izleyen Yargıçlar Sendikası Genel Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu'na karşı gerçekleştirdiği fiziki saldırı, TBMM'nin kamuoyundaki itibarını telafisi çok zor bir şekilde zedelemiştir. Ayrıca, zikredilen şahısla birlikte, iktidar partisi milletvekillerinin fiziki saldırıları TBMM Adalet Komisyonu çalışmalarını ve görevini yerine getirmesini de engellemiştir. Adı geçen milletvekili hakkında eylemine uyan TBMM İçtüzüğü 160. Maddesinin 4., 5. Fıkraları ile 161, Maddesinin 6. Fıkrasına göre işlem yapılmak üzere talebimizin Genel Kurul'un 14.01.2014 tarihli birleşiminde işleme alınmasını arz ve teklif ederiz.''