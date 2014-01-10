Adalet Komisyonu'nda HSYK yasa teklifi görüşülürken yumruklar konuştu

Hülya Karabağlı / Ankara

HSYK'da düzenlemeler öngören yasa teklifinin Adalet Komisyonu'nda görüşülmesi sırasında, AKP ve CHP arasında, HSYK temsilcilerinin komisyona davet edilmediği gerekçesiyle çıkan gerginlik, iki partinin milletvekillerinin kürsüyü işgal etmesiyle kavgaya dönüştü. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Komisyon Başkanı Ahmet İyimaya'yla birlikte salonu terk etti.

TBMM Adalet Komisyonu HSYK teklifini görüşmek için 15.00'te biraraya geldi ancak yer kavgası çıkınca toplantı başlayamadı. TBMM Adalet Komisyonu'nda CHP, yasa teklifini veren AKP'li Yılmaztunç konuşmaya başlayınca sırakapaklarına vurmaya başladı. CHP'li milletvekilleri salonda "faşizme geçit yok", "her yer rüşvet her yer yolsuzluk" sloganları attı. Salonda tartışmalar sürerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, telefonla Engin Altay'ı aradı.

HSYK yasa teklifinin Adalet Komsiyonu'nda görüşülmesinin beşinci saatinde CHP'li üyeler, HSYK temsilcilerinin görüşmeye davet edilmemesinin Anayasa'ya aykırı olduğunu öne sürdüler. CHP'li, Dilek Akagün Yılmaz, "Sayın Başkan, bütün kuruluşlar çağrılmış. HSYK niye çağrılmadı. Nedenini öğrenmek istiyoruz. Burada hukuk konuşulmuyor" diye tepki gösterdi. MHP ve CHP'li diğer muhalefet milletvekilleri de "HSYK Başkanvekili müdahale dedi. HSYK nerede HSYK" dediler.

Komisyon Başkanı Ahmet İyimaya ise "HSYK'nın temsilcisi Anayasa'ya göre Adalet Bakanı'dır" cevabını verdi. İyimaya, "Adalet Akademisi'ne davetiye gönderilmiş. Adalet Akademesi Başkanı sabah beni aradı ben bir metin hazırladım dağıtırmısınız dedi. HSYK davet edildi mi edilmedi mi? Anayasaya bakın Bakan HSYK'yı yönetir ve temsil eder. Sıfatların birleşmesi..." şeklinde konuştu. CHP'liler İyimaya'ya "Böyle birşey olur mu. HSYK'ya çağrı yaptınız mı yapmadınız mı? Sadece Adalet Bakanı'nı mı çağırdınız" diye tepki gösterdiler.

CHP'lilerin itirazları sürünce İyimaya, HSYK temsilcilerinin görüşmelere davet edilmesini oylama kararı aldı. CHP'liler, Anayasa'ya aykırı bir durumu oylatmayacaklarını söyleyerek, oylama yapılmasını engellemek için kürüsüyü işgal edince komisyonda gerginlik bir anda arttı. AKP'li üyelerin de kürsüye gelmesi üzerine yumruklaşma yaşandı.

CHP İstanbul Milletvekili Müslim Sarı, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a dönerek, "Yüce Divan'a gideceksiniz. Yüce Divan yolu göründü size" diye bağırdı.

Gerginliğin kavgaya dönüşmesi üzerine Komisyon Başkanı İyimaya, oturumu sonlandırarak, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile birlikte ayrıldı.

CHP'li Engin Altay, "Bu saatten sona burada olacak herşeyden Meclis Başkanı sorumludur" diyerek, telefonla Cemil Çiçek'i arayarak durumu bildirdi. Bu sırada AKP Eskişehir Milletvekili Ülker Can, "Bizi kime şikayet ediyor?" diye sordu. MHP Mersin Milletvekili Ali Öz de Can'a, "Sizin başkanınız değil, Meclis'in başkanı. Ayıp" diye karşılık verdi.