Eski YARSAV Başkanı: İlk kez Meclis'te dayak yedim

Hülya Karabağlı / ANKARA

Adalet Komisyonu toplantısında dayak yiyen eski YARSAV Başkanı ve Yargı-Sen Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, "Hayatımda ilk kez Meclis'te dayak yedim. Burası demokrasinin yeri ise,bu ne anlama geliyor?" dedi.

HSYK yasa değişikliği görüşmelerinin ikinci gününde, tekme tokat ve tablet bilgisayarlar havada uçuştu. Komisyon toplantısında eski YARSAV Başkanı Eminağaoğlu'nun konuşmak istemesi üzerine AKP'li milletvekilleri Eminağaoğlu'na saldırdı. Araya giren CHP'liler ve AKP'liler kavga etti. Daha önce de ettiği küfürlerle gündeme gelen AKP Tokat Milletvekili Zeyid Aslan kavgada öne çıktı. Zeyid Aslan, Eminağaoğlu'na uçan tekme attı.

Kavganın ardından verilen arada olayı değerlendiren Eminağaoğlu, "Hayatımda hiç dayak yemedim. Bana hiç tekme atılmamıştı. Meclis'te tekme yedim. Burası demokrasi yeri ise bu tekme ne anlama geliyor?" dedi.

Bu arada AKP Ağrı milletvekili Fatma Salma oturduğu yerden kalkarak Eminağaoğlu'na "Sen basın açıklaması yapamazsın" diye bağırdı.

CHP'liler yeni bir saldırı olmaması için Eminağaoğlu'nu korumaya aldılar.

Gergin bir ortamda devam eden Komisyon'da, AKP'li milletevkilleri Eminağaoğlu'nun salonu terk etmesini istiyor.