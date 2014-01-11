Anayasa'ya aykırılık iddiası oylandı, HSYK yasası görüşülmeye başlandı

Hülya Karabağlı / ANKARA

Adalet Komisyonu'nda, HSYK'nın yapısında değişiklikler öngören yasa tasarısının geneli üzerinde görüşmeler başladı. CHP'nin, teklifin Anayasa aykırı olduğu yönündeki itirazlarına rağmen Komisyon Başkanı Ahmet İyimaya, görüşmelerin başlamasını oylamaya açtı. Teklifin anayasaya uygun olduğu ve görüşmelere geçilebileceği yönündeki önerge kabul edildi.

HSYK ile ilgili değişikliğin görüşüldüğü Adalet Komisyonu'nun ikinci gün oturumu kavgayla başladı. Tekme ve yumrukların dışında, tablet bilgisayarlar da havada uçuştu. AKP Tokat Milletvekili Zeyid Aslan Eski YARSAV Başkanı ve Yargı-Sen Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu'na uçan tekme attı.

HSYK ile ilgili yasa değişikliğinin görüşüldüğü Adalet Komisyonu'nun ikinci günkü oturumunda, Ömer Faruk Eminağaoğlu, söz almak istedi. Bunun üzerine AKP'li milletvekilleri oturdukları yerden kalkarak, Eminağaoğlu'nu susturmak istedi. Eminağaoğlu'nun üzerine yürüyen AKP'liler, "Yerine otur. Çık buradan. Senin burada ne işin var diyerek" bağırdı.

CHP'li milletvekilleri Eminağaoğlu'nu korumak isteyince, AKP'liler ile CHP'liler birbirine girdi. Bu arada AKP'li Zeyid Aslan, Eminağaoğlu'na uçan tekme attı.

Kavga sırasında AKP'li ve CHP'li milletvekilleri, masaların üzerindeki bilgisayarları ve su şişelerini birbirilerine fırlattılar. Komisyon salonun ortasında yumruklar ve tekmeler havada uçuştu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, gazeteciler ile birlikte kavganın ortasında kaldı.

Kavga nedeniyle toplantıya ara verilirken AKP'lilerin Ömer Faruk Eminağaoğlu'na tepkisi ise devam etti.

Toplantıya verilen aranın ardından Adalet komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya, CHP'lilerin talebiyle kavgayı görüntüleyen kamera kayıtlarının incelenmesine karar verdi. Ancak kameraların kavga sırasında kayıtta olmadığı ortaya çıktı.

'HSYK her zaman zalimin yanında yer aldı'

Adalet Komisyonu'ndaki gerilimi değerlendiren BDP Batman Milletvekili Bengi Yıldız, HSYK üyelerinin de komisyon toplantısında olması gerektiğini belirtti. Yıldız ayrıca "Bu olup bitenlerde HSYK'nın da payı var. HSYK her zman zalimin yanında yer aldı" dedi.

Adalet Komisyonu'nda konuşan BDP'li Bengi Yıldız iktidarı eleştirdi ve şunları söyledi:

"Biz BDP olarak HSYK'nın gelmesini istiyoruz. Kimim söylecek sözü varsa gelip burada söylemesi gerekiyor. Ama siz burada kimseyi konuşturmuyosunuz."

"Bu olup bitenlerde HSYK'nın da payı var. HSYK çok mu öğünecek şeyler yapmış? KCK'dan Balyoz'a kadar hepsinde onların payı var. Hergün televizyonlarda yargısız infaz yapıldı sesleri çıktı mı? Her zaman zalimin yanına yer aldılar."

"İktidarın yaptığı anayasaya aykırı. Bugün ak ve pak görünenler ak ve pak mı? Burada yapılan yanlıştır. Yangından mal kaçırıyorsunuz."

'Pensilvanya'dan icazet mi aldınız?'

HSYK yasa tasarısı görüşmelerinin ikinci gününde MHP'li Seyfettin Yılmaz, 200'e yakın AKP milletvekilinin Pensilvanya'ya gittiğini iddia ederek, "Hocaefendi'den icazet almaya mı gittiler?" diye sordu. Soruya AKP cephesinden yanıt gelmedi.

MHP'li Yılmaz, Başbakan Erdoğan'ın yolsuzluk ve rüşvet operasyonun Gülen cemaatinin darbesi olduğu yönündeki iddailarına değinerek, "3 yıl önce, Hizmet hareketi bugünkü konumuna gelecek deseler inanmazdım" dedi. Yılmaz, fişleme iddialarını da hatırlatarak, "Ben 28 Şubat döneminde, eşi türbanlı olduğu için fişlenmiş biriyim. O zaman bunu yapanlar ne kadar muktedirse bugün de hükümet kendini o kadar muktedir görüyor. Bundan 3 yıl sonra Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı yargılanırsa şaşırmamak lazım" şeklinde konuştu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yılmaz'a, "Hükümet işbaşına geldiği günden beri yolsuzlukla mücadele etti. AKP fişleme yapan değil, fişlemeyi bitiren hükümettir" yanıtını verdi.

Bozdağ, Emniyet'teki atamalara ilişkin olarak da "Açığa alınan hiç kimse yok, görev yeri değişenler var" ifadesini kullandı.

Kavgadan görüntüler

Adalet Komisyonu'ndaki kavgada, tabletlerin havada uçuşması böyle görüntülendi:

Eminağaoğlu ve Müslim Sarı darp raporu aldı

AKP’li Zeyid Aslan’ın yüzüne tekme attığı YARSAV eski başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu’nun 5 günlük darp raporu aldığı öğrenildi. Eminağaoğlu, toplantı sırasında, komisyonda söz almak için dilekçe verdiğini söylemek için ayağa kalktığında AKP’lilere oturdukları yerden kalkarak üzerine yürümüşlerdi. CHP’lilerin ablukasına rağmen Ağağoğlu, uçan tekmeye maruz kaldı.

Başına iPad fırlatılan CHP'li Müslim sarı da 5 günlük rapor aldı.

CHP, Bozdağ’ı danışmanının iPad’ine el koydu

Tekme tokatlı kavgada Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın danışmanının önündeki İpad’in bir AKP’li tarafından CHP’lilere fırlattı. CHP’li Müslim Sarı, başının son arda kurtardığı İpad’e el koydu. CHP’liler komisyonda yaşadıkları şiddetin delilli olarak İpad’i geri vermedi. Cep telefonlarına çekilen görüntülerde Müslim Sarı’nın başının hemen yanından geçen iPad de görülüyor. Sarı, başının tomografisini çektirdi. CHP, suç duyurusunda bulunacak.

Komisyondaki kamera kayıt yapmadı mı?

AKP’li komisyon başkanı Ahmet İyimaya’nın talimatı komisyonla ilgili bir gerçeği de ortaya çıkardı. AKP, CHP’li İdare Amirleri kavganın görüntülerini izlemek isteyince olanlar herkesi şaşırttı. Kamera kaydının yapılmadığı söylendi. Ancak, muhalefet kamera kayıtlarının verilmediği kanaatini de taşıyor.

Gazeteciler kavganın tam ortasında

Arbede sırasında gazeteciler ezilmekten zor kurtuldu. Eminağoğlu’nun arkasında ve muhalefetin sırasına yakın oturanlar kavganın tam ortasında kaldı. Bir yandan haber yazdıran gazeteciler, birbirlerini iterek yumrukların, sandalyelerin ve ped bardakların fırlatıldığı ortamdan zorlukla kaçabildi.

AKP Cemaat eleştirilerinde ses çıkarmadı

Komisyonda, en çok yüklenilen konu ‘paralel devlet’ oldu. Ancak, AKP kanadının cemaat eleştirilerine ses çıkarmaması dikkat çekti.

Mehmet Haberal takviyesi

Komisyonun ikinci gününde de AKP, çok sayıda milletvekili ile komisyonu izliyor. Kadın milletvekilleri de salondan ayrılmıyor. CHP de Adalet Komisyonu’na AKP gibi çok sayıda milletvekili ile izliyor. AKP’den Grup başkanvekilleri Nurettin Canikli, Ahmet Aydın, CHP’den Engin Altay gruplarının başında. CHP’nin profesör milletvekilleri Mehmet Haberal ve Aytuğ Atıcı da iki gündür komisyonda ayrılmıyor. CHP’den Ali Rıza Öztürk’ün dün aşırı gerginlikten fenalaşması üzerine Haberal devreye girdi.