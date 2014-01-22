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Politika

CHP'li Malik Özdemir, AKP'li Zeyid Aslan için 'canlı bomba' dedi

CHP Sivas Milletvekili Malik Özdemir: Asıl canlı bomba genel kurulda. Sürekli küfür eden kavga çıkaran olay yaratan Zeyid Aslan’la ilgili ne gibi bir girişimde bulundunuz

22 Ocak 2014 19:47

Hülya Karabağlı / Ankara

TBMM Başkanlık Divanı toplantısında, ‘Bomba Arama ve Önleme Yönetmeliği’ konuşulurken, CHP ve MHP’li Divan üyeleri,  Adalet Komisyonu’nda eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu’na ‘uçan tekme’ atan AKP’li Zeyid Aslan’ ı gündeme getirdi. Başkanlık Divanı Üyesi CHP Sivas Milletvekili Malik Özdemir, Meclis Başkanı Cemil Çiçek’e, “Asıl canlı bomba genel kurulda. Sürekli küfür eden kavga çıkaran olay yaratan Zeyid Aslan’la ilgili ne gibi bir girişimde bulundunuz” eleştirisini yaptı. Özdemir,  komisyon toplantılarının kamera kaydına alınmasında yarar olduğunu söyledi.  Alınan bilgiye göre,  AKP’li Divan üyeleri kamera kaydına sıcak bakmadı.  TBMM Başkanı Çiçek, Zeyid Aslan’la ilgili bir değerlendirme yapmadı.

HSYK teklifi hatalı basıldı

Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yasa teklifinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulunda hatalı işlem yapılmasına rağmen görüşmeyi sürdüren başkanvekili Sadık Yakut’un tutumu TBMM Başkanlık Divanı’nda tartışıldı. TBMM Başkanı Çiçek, “Bu konu bürokratların önünde tartışılacak bir konu değil” dedi.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek Başkanlığında toplanan Başkanlık Divanı’nda Başkanvekili Sadık Yakut’un önceki gün yapılan HSYK Yasa teklifi görüşmeleri sırasındaki tutumu şikâyet konusu oldu.

CHP’li idare Amiri Malik Ejder Özdemir Teklifle ilgili olarak gelen kağıtlarda 19 yerde hata olmasına rağmen oturumu yöneten Başkanvekili Sadık Yakut’un görüşmeler devam etmesini eleştirdi.

Özdemir: 19 yerde hata var

Yakut’un da hazır bulunduğu toplantıda Özdemir, Başkan Cemil Çiçek’e “Genel kurulda artık Meclis bürokrasisi de sizleri ciddiye almıyor. Teklifle ilgili olarak 19 yerde hata olduğunu belirledik, bunun düzeltilmesini istedik, bütün partilerin grup başkanvekillerinin tamamı sizi temsil eden Sadık Yakut’u uyardı, ama o dinlemedi yanlışta ısrar etti. Bu gayri ciddiliğe artık bir son verilmeli” dedi.

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