AKP'li vekillere 'hain' diyen Şamil Tayyar'a Bozdağ'dan yanıt: Parti adına konuşma yetkisi yok

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 4 eski bakanın Yüce Divan'a gönderilmesi yönünde oy kullanan AKP'li vekiller için "hain" diyen Şamil Tayyar'ın parti adına değerlendirme yetkisi olmadığını dile getirdi.

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, 4 eski bakanın Yüce Divan'a gönderilmesi yönünde oy kullanan AKP'li vekiller için "İçimizdeki hainler Yüce Divan oylamasında Erdoğan'a operasyon yaptılar" sözlerini kullanmıştı. AKP adına ilk değerlendirmeyi yapan Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Şamil Tayyar'ın haddini aştığını belirtmişti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Bekir Bozdağ, şunları söyledi: "Yaptığı açıklamayı doğru görmediğimi özellikle ifade etmek isterim. Sayın Tayyar'ın parti adına konuşma, değerlendirme yapma yetkisi yok, kendi görüşleridir.



Ama bu şekilde ifade etmesini doğru ve şık görmediğimi ifade etmek isterim. Milletvekillerimiz hepsi kendi özgür iradesiyle karar vermiştir. Bu, AK Partinin grubunu serbest bıraktığının somut göstergesidir."