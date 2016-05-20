AKP'li vekiller gizli oylamada 'göstere göstere' oy verdi

Dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili Meclis'teki ikinci tur oylamada ilk turda olduğu gibi AKP'liler kullandıkları oyun rengini belli etti.



AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, kullanmadığı 'hayır' ve 'çekimser' oylarını AKP Grup Başkanvekili'ne göstererek, 'evet' oyu verdiğini açıkladı.

TBMM'de yapılan dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliği teklifinin tamamı 140 hayır oyuna karşı 376 evet oyuyla kabul edildi.

HDP'li İdris Baluken de, Anayasa değişiklik teklifinin 1. madde oylamasının gizli değil açık yapıldığını söylemişti.



Bu sonuçlarla anayasa değişikliğinin referanduma götürülmeden kabul edilmesi için gereken TBMM üye tamsayısının (550) en az üçte ikisinin (367) destek oyu sınırı aşılmış oldu.

