CHP'li Muharrem İnce: Dokunulmazlık teklifinin Meclis'ten geçmesiyle CHP ve MHP milletvekilleri mağdur olacak

CHP 18. OIağanüstü Kurultayı'nda genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip olan Yalova Milletvekili Muharrem İnce, odağında HDP milletvekillerinin bulunduğu dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliği teklifinin 376 evet oyu ile Meclis'ten geçmesiyle ilgili olarak, "Terör bahanesiyle HDPlileri hedef göstererek yapılan bu değişiklikle CHP ve MHP milletvekillerinin nasıl mağdur olacağını birlikte göreceğiz" değerlendirmesi yaptı.

Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan İnce, "Valilere talimat verip PKK'ya dokundurtmayanlar, PKK'nın silah stoklamasına göz yumanlar milletvekillerine dokunarak terörle mücadele edecekmiş" ifadesini kullandı.

Muharrem İnce'nin tweetleri şöyle: