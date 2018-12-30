AKP'li Sofuoğlu: Her şey üst üste geldi, ne yapsam yeni bir tartışma doğuyor...

Kendisine ‘senatör’ sıfatıyla kartvizit bastıran, Meclis’teki masasına ayaklarını uzatıp danışmanlarının fotoğrafına “Emir erlerim” yazıp sosyal medyada paylaşan AKP Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu’ndan yeni açıklama geldi. Sofuoğlu, sosyal medyada paylaştığı fotoğraf için “Yorulmuştum, ayağımı masaya uzattım, teyzemin oğlu olan danışmanlarımın, ’abi şunu sosyal medyada paylaş’ demeleri üzerine fotoğrafı paylaştım” dedi. “Emir erlerim” yazısı içinse bir açıklama yapmayan Sofuoğlu, her şeyin üst üste geldiğini söylerken "Ne yapsam yeni bir tartışma doğuyor" dedi.

AKP’li Sofuoğlu, Hürriyet’ten Ahmet Hakan’a konuştu. Sofuoğlu’nun açıklamaları şöyle:

Ben o hareketi yapacak adam değilim. O fotoğraf benim hatamdır. Bu hatamdan dolayı özür diliyorum. Çok üzgünüm. Bu yaşananlardan dolayı inan ki üç gündür uyku uyumuyorum.

O fotoğraf, benim Meclis’teki şahsıma ait özel odamda çekildi. Bazıları sanki Meclis Genel Kurulu’nda çekilmiş gibi yansıtıyorlar. Öyle değil.

Motosiklet sporcularının sorunlarının çözümü için bütün gün Ankara’da bakanlıklarda görüşmeler yaptım. Sonra da Meclis’teki makam odama geldim. Yorulmuştum. Ayağımı masaya uzattım. Fotoğraf çekiyordum. Biri teyzemin oğlu olan danışmanlarımın, “abi şunu sosyal medyada paylaş” demeleri üzerine fotoğrafı paylaştım. Ayağımın gözüktüğünün farkında değilim. O anda başka telefonlar geldiği için fark edemedim. Toplam dört dakika kaldı o fotoğraf.

Ben siyasete yeni girdim. Bu işin acemiliği var biraz. Partimin sorumluluğu var. Tek başıma olsam o kadar önemli değil. Ama sorumluluklarım var. O yüzden üzgünüm.

Benim siyaset yapmaya ihtiyacım yok. İyi bir hayatım vardı benim. Ankara süreci benim için stresli, sıkıntılı bir süreç. Tek amacım spora hizmet etmek. Bunun için elimden geleni yapıyorum.

Üç gündür uyku uyumuyorum. Her şey üst üste geldi, geliyor. Ne yapsam, ne desem yeni bir tartışma doğuyor. Partime zarar vermek istemiyorum. Kilitlenmiş durumdayım. Ben her şeyi karşılıksız bırakıp gittim Ankara’ya... Belki de bu nedenle üstüme bu kadar gelinmesi zoruma gidiyor.

Danışmanım sosyal medyada beni savunan ama bütün milletvekillerini de töhmet altında bırakacak bir açıklama yapmış. İstifasını istedim. Bir süre bu tartışmalardan uzak kalmak istiyorum.