AKP'li Şahin'den Kılıçdaroğlu'na 'Lozan' yanıtı: Biz de Cumhuriyetçiyiz, iyi ki Cumhuriyet var

AKP Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “"1920'de bize Sevr'i gösterdiler, 1923'te Lozan'a razı ettiler. Birileri bize Lozan'ı zafer diye yutturmaya çalıştılar. Şöyle bağırsan sesinin duyulacağı adaları biz Lozan'la verdik" sözlerini "Onlar hilafetçidir, biz Cumhuriyetçiyiz" şeklinde eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na cevap verdi. Şahin, "Biz de Cumhuriyetçiyiz. İyi ki Cumhuriyet var, iyi ki Cumhuriyet kurulmuş" diye konuştu.

AKP Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Karabük’te yerel bir televizyonkanalında programa katıldı. Soru üzerine Lozan Barış Antlaşması tartışmalarını değerlendiren Şahin, "Belki Lozan o şartlarda o şekilde yapılabilirdi. Ama bunu bir zafer olarak nitelendirmek mümkün değildir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ifadelerinin saptırıldığını belirten Şahin, şöyle konuştu:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesini amacından saptırırsanız bir takım farklı sonuçlara ulaşmak mümkün olur. Sayın Cumhurbaşkanımız ’Lozan Antlaşmasını kabul etmiyorum, reddediyorum’ demiyor. Lozan Antlaşmasını bir zafer olarak nitelemeye karşı çıkıyor. Evet belki Lozan o şartlarda o şekilde yapılabilirdi. Ama bunu bir zafer olarak nitelendirmek mümkün değildir. Sevr ise ülkemizi bölen, parçalayan bir anlaşmaydı, ancak Osmanlı Meclisi onu onaylamadı. Daha sonra imzalanan Lozan tabii ki Sevr’i de ortadan kaldıran bir anlaşmadır. Böyle bir anlaşma çalışmaları esnasında burnumuzun dibindeki adaları da talep etmeliydik. Çünkü sınırımızdan seslendiğimizde sesimizin duyulabileceği yakınlıkta Yunan adaları var. Cumhurbaşkanımız bunu ifade etmiştir. Zafer olarak nitelenmesine karşı çıkmıştır."



Burada, ’Onlar hilafetçidir, biz Cumhuriyetçiyiz’ gibi bir sonuç çıkarmanın yanlış olduğunu ifade eden Şahin, "Biz de Cumhuriyetçiyiz. İyi ki Cumhuriyet var, iyi ki Cumhuriyet kurulmuş. Demokrasiyi Cumhuriyet ile taçlandırarak daha da genişletmek ve milletimizin huzurunu ve refahını daha da artırmak Cumhuriyet rejiminde iş başında bulunan hükümetlerin görevidir. Biz de bu görevleri yapıyoruz. AK Parti hükümetleri de Cumhuriyet hükümetleridir. 14 yıl boyunca AK Parti cumhuriyetimize önemli hizmetler yapmıştır. Vatandaşlarımız şimdi rejime, Cumhuriyet’e daha olumlu gözlerle bakmaktadır. Vatandaşımızın Cumhuriyet ile herhangi bir sorunu yoktur. Yani artık, vatandaşlarımız kendi iradelerine değer verildiğini biliyorlar. Daha fazla hizmet alıyorlar. Bizimle ilgili yapılan ’Hilafetçi’ gibi değerlendirmeler çok talihsiz değerlendirmelerdir. Kılıçdaroğlu’nun yaptığı abartılı açıklamalardan biri diye değerlendiriyorum" dedi.