Çipras: Erdoğan’ın Lozan açıklamaları ikili ilişkiler için tehlikeli

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Lozan Antlaşması'yla ilgili olarak yaptığı açıklamaların ikili ilişkiler için ‘tehlikeli’ olduğunu söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Başbakanlık ofisi Başbakan Çipras’ın üst düzey yetkililere, “Yunan-Türk ilişkilerini ve Ege denizi ile adaların mevcut durumunu belirleyen Lozan Antlaşması’nı sorgulamak, iki ülke arasındaki ilişkiler ve daha geniş bölge için tehlikeli” dediğini aktardı.

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, darbe girişimine ilişkin olarak, "15 Temmuz Türk milletinin ikinci bir Kurtuluş Savaşı'dır bunu böyle bilelim. 1920'de bize Sevr'i gösterdiler, 1923'te Lozan'a razı ettiler. Birileri bize Lozan'ı zafer diye yutturmaya çalıştılar" görüşünü dile getirmişti. "Şöyle bağırsan sesinin duyulacağı adaları biz Lozan'la verdik" diyen Erdoğan, "Kıt'a sahanlığı ne olacak, havada ne olacak, karada ne olacak hala bunun mücadelesini veriyoruz. İşte bunun nedeni, o anlaşmada masaya oturanlar. O masaya oturanlar bunun hakkını veremediler, veremedikleri için onun sıkıntısını şimdi biz yaşıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.