T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çipras: Erdoğan’ın Lozan açıklamaları ikili ilişkiler için tehlikeli

Erdoğan, “Lozan’ı bize zafer diye yutturmaya çalıştılar” demişti

Fotoğraf: Arşiv

30 Eylül 2016 21:25

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Lozan Antlaşması'yla ilgili olarak yaptığı açıklamaların ikili ilişkiler için ‘tehlikeli’ olduğunu söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Başbakanlık ofisi Başbakan Çipras’ın üst düzey yetkililere, “Yunan-Türk ilişkilerini ve Ege denizi ile adaların mevcut durumunu belirleyen Lozan Antlaşması’nı sorgulamak, iki ülke arasındaki ilişkiler ve daha geniş bölge için tehlikeli” dediğini aktardı.

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, darbe girişimine ilişkin olarak, "15 Temmuz Türk milletinin ikinci bir Kurtuluş Savaşı'dır bunu böyle bilelim. 1920'de bize Sevr'i gösterdiler, 1923'te Lozan'a razı ettiler. Birileri bize Lozan'ı zafer diye yutturmaya çalıştılar" görüşünü dile getirmişti. "Şöyle bağırsan sesinin duyulacağı adaları biz Lozan'la verdik" diyen Erdoğan, "Kıt'a sahanlığı ne olacak, havada ne olacak, karada ne olacak hala bunun mücadelesini veriyoruz. İşte bunun nedeni, o anlaşmada masaya oturanlar. O masaya oturanlar bunun hakkını veremediler, veremedikleri için onun sıkıntısını şimdi biz yaşıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

ETİKETLER

erdoğanlozançipras

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24