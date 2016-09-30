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Yunanistan'dan Erdoğan'a 'Lozan' tepkisi

Yunanistan Savunma Bakanı, Erdoğan'ın "Birileri bize Lozan'ı zafer diye yutturmaya çalıştılar. Şöyle bağırsan sesinin duyulacağı adaları biz Lozan'la verdik" sözlerini eleştirdi

30 Eylül 2016 22:07

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın muhtarlarla buluşmasında sarf ettiği "1920'de bize Sevr'i gösterdiler, 1923'te Lozan'a razı ettiler. Birileri bize Lozan'ı zafer diye yutturmaya çalıştılar. Şöyle bağırsan sesinin duyulacağı adaları biz Lozan'la verdik" sözlerine Yunanistan'dan yanıt geldi.

AP'nin haberine göre, Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, bugün yaptığı açıklamada, "uluslararası anlaşmalara şüphe düşürmek tehlike yollara gider" dedi.

Kammenos, Erdoğan'ı, "bu yolları izlememeye" çağırdı. Erdoğan'ın, adalarla ilgili sözleri, Yunanistan basınında da tepki gördü.

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