AKP'li Petek: Gül'ün adaylığını FETÖ istiyor

AKP Burdur Milletvekili Reşat Petek, muhalefetin ‘ortak adayı’ olarak adı geçen isimler arasında geçen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün adaylığını 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında olduğu belirtilen Fethullah Gülen’in istediğini iddia etti.

AKP’nin kurucu kadrosunda da yer alan Gül’e çağrıda bulunan Petek, "FETÖ Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığına aday olmasını istiyor. Sayın Gül, küresel güçlerin yeni oyuncağı, kuklası FETÖ’nün oyununa gelme. FETÖ hanisi CHP’nin kayığına binme" dedi.

"'Ey kupkuru çölleri cennetlere çeviren gül' diyerek gizli bir mesaj veriyor"

15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonu’nun başkanlığını da yapan Petek, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, "Küresel güçlerin talimatıyla FETÖ elebaşı Gülen, yayınladığı videoda, 'Ey kupkuru çölleri cennetlere çeviren gül, vaktidir ağlayan gözlerimin içine gül' demek suretiyle gizli bir mesaj veriyor. Sayın Abdullah Gül'ü sahaya, siyaset arenasına davet ediyor. Diğer taraftan yine FETÖ'nün firari sanıklarından Emre Uslu'nun, sosyal medyada kendi sesiyle paylaşımı var. Orada da 'Türkiye'de değişimin bu defa kansız olarak yapılabilmesi için önemli bir alternatif, fırsat var.' diyor. Neymiş bu fırsat? Hemen arkasından, 'Abdullah Gül, eğer aday olursa, siyasete geçit verirse Gül ile bu amacımıza ulaşabiliriz.' diyor. Bunu söyleyen kim? Türkiye'de 250 insanımızı şehit eden, içinde bulunduğumuz Meclisi bombalayan FETÖ'nün bir militanıdır” ifadelerini kullandı. Petek, şöyle devam etti:

“Plan büyük. Milletimize FETÖ'yü kukla olarak kullanan küresel güçler, yeni bir oyunu bu şekilde sahneye koyuyorlar. Mesele sadece demokratik bir yarış değil, Türkiye'nin başına çorap örmek isteyenlerin, Recep Tayyip Erdoğan'ı vesayeti altına alamayanların önce darbe girişiminde bulup bunda da muvaffak olamayınca şimdi yeni bir oyun içine girdiklerini aziz milletimizin dikkatine sunmak istiyorum."

"CHP'nin kayığına binme, FETÖ'nün teşviklerine, tahriklerine kanma"

Cumhurbaşkanı’nın adaylığına dair iddialar karşısında sessiz kalmasını da eleştiren Petek, "Huzurlarınızda çok açık net bir çağrıda bulunmak istiyorum. Sayın Gül; küresel güçlerin yeni oyuncağı, kuklası FETÖ'nün oyununa gelme. FETÖ hamisi Cumhuriyet Halk Partisinin kayığına binme. Şu saate kadar Sayın Abdullah Gül'den bu açıklama gelmediği için suskunluğun değişik şekilde yorumlanması nedeniyle, 'CHP'nin kayığına binme, FETÖ'nün teşviklerine, tahriklerine kanma, yerini ona göre belirle' diyorum. Bu çağrıyı yapmak benim hakkım" diye konuştu.