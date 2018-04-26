Mehmet Barlas: Abdullah Gül'den vazgeçtiklerine göre, Fethullah Gülen'in adını öne sürsünler!

Yeni Şafak'ta çalıştığı yıllarda darbe girişiminin planlayıcısı olduğu öne sürülen Fethullah Gülen ve cemaatinin devlet içinde örgütlendiği yolundaki iddialara karşı çıkarak Gülen'i savunmak için yazı dizisi kaleme alan ve bu diziyi "Sosyo-politik bir gerçek olarak Hocaefendi Sendromu" adıyla yayımlayan Sabah yazarı Mehmet Barlas, CHP'ye yönelik olarak "Abdullah Gül'den vazgeçtiklerine göre, Gülen'in adını öne sürsünler" dedi.

Barlas, 2000 yılında yayımlanan 'Hocaefendi Sendromu' adlı kitabında cemaat hakkında ileri sürülen iddialara karşı çıkarak, "Fethullah Gülen'in devleti ve orduyu ele geçirmek için, gizli ve planlı bir çalışma yapan bir 'çete lideri' olduğu ileri sürülüyor.. 'Vakıf', 'Tarikat', 'Cemaat', 'Din', 'Siyaset', 'Laiklik', 'Tehdit', 'Devlet' ve benzer tüm olguların bir arada yer aldığı, yanlış teşhis halinde, gerçekten önemli kötü yan sonuçların çıkabileceği bir 'Sendrom' bu" ifadesine de yer vermişti.

Kitabı aramada 'delil' sayıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından gazeteci - yazar kardeşi Ahmet Altan ile tutuklanan Mehmet Altan'ın evinde yapılan aramalarda Barlas’ın 'Hocaefendi Sendromu' kitabına da el konmuştu.

"Gündemimizde Gül yok"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Gül'le ilgili olarak "Bu kadar spekülasyon canımıza tak etti. Bütün amaç bizim içimizde bir tartışma yaratıp moralimizi düşürmek CHP'nin gündeminde Abdullah Gül diye bir isim olmadı, şimdi de yok, olmayacak da" ifadesini kullandı.

"Abdullah Gül olmazsa

Fetullah Gülen olur mu?"

Barlas, "Abdullah Gül olmazsa Fetullah Gülen olur mu?" başlığıyla yayımlanan yazısında, 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen seçimlerle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Barlas, şunları söyledi:

"Böylece erken veya baskın seçime karşı Abdullah Gül'ün adını sürerek kurdukları oyun bozulmuş olsa da, Fetullah Gülen'in adıyla bu oyun yeniden kurulabilir. Bu oyun da bozulursa, bu defa Abdullah Öcalan'la veya Murat Karayılan'la oyuna devam edilebilir.



"Açıkçası bu CHP yöneticilerinin kararlar alırken neleri hesapladıklarını anlamak mümkün değil... Abdullah Gül'ün CHP'den Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini sanki AK Partililer mi ileri sürdüler? Baksanıza, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da "CHP'nin gündemindeAbdullah Gül gibi bir tartışma yoktur, kendisi adayımız da değildir. CHP'ye yönelik günlerdir algı operasyonu sürdürenlere duyurulur" demiş. Kısacası, aklı Yörük çadırında kalan Kemal Kılıçdaroğlu, bazı konuların tadını kaçıran kararlar almakta."