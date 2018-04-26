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Erdoğan'ın eski metin yazarından 'Gül' mesajı: Adamlık sınavından kalanları not ettik

"Adamlık, kendisine 'kardeşim' hitabıyla en yüksek payeyi verene karşı vicdanlı olabilmektir"

26 Nisan 2018 16:05

Başbakanlığı döneminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın metin yazarlığı görevini üstlenen AKP Ankara Milletvekili Aydın Ünal, 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen seçimlerde muhalefetin ortak adayı olacağı iddia edilen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e, adını anmadan tepki gösterdi. 

"Adamlık zordur. Adamlık sınavı pek zordur" diyen Ünal, sözlerine şöyle devam etti: 

"Millet de, teşkilat da, en kritik zamanda, tarafsız görüntüsü içinde fırsat kollayanları not etmiştir. Bundan sonrası beyhude çabadır. 'Doğrusu insan gerçekten hayret ediyor' numarasıyla hiçbir şey olmamış gibi sükutunu ve pususunu gizlemeye çalışanları da millet ve teşkilat silinmez mürekkebiyle not etmiştir."

Ünal, Yeni Şafak'ta "Adamlık sınavı" başlığıyla yayımlanan (26 Nisan 2018) yazısında şu ifadeye de yer verdi:

"Adamlık, Fetullah Gülen’le, PKK ile, CHP ile, bir şer ittifakı çatısı altında, Türkiye üzerine bir oyunun, bir kurgunun, bir tasarımın maşası olarak milletin karşısında rezilliğe aday olmak değil; büyük, güçlü, bağımsız bir ülke için 'ölümüne, ölümüne' yürümek, yürüyenlerle yol arkadaşlığı yapabilmektir."

"Adamlık, dün kendisine 'kardeşim' hitabıyla en yüksek payeyi verene karşı vicdanlı ve vefalı olabilmek demektir."

 

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