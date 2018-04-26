Soner Yalçın: Abdullah Gül, Erdoğan ile karşı karşıya gelirse kazanır

Sözcü yazarı Soner Yalçın, 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen seçimlerde muhalefetin ortak adayı olacağı iddia edilen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le ilgili olarak "Erdoğan ile Gül sandıkta karşı karşıya gelirse A. Gül kazanır" görüşünü dile getirdi.

Yalçın, "Kazanarak kaybetmek" başlığıyla yayımlanan (26 Nisan 2018) yazısında, sözlerine şöyle devam etti:

"Ve fakat bu aslında, kaza­narak kaybetmektir. A.Gül kazanır ama Türkiye kazanmaz! Sadece '2002 ayarlarına' döneriz. Bakınız: Umutsuzluk iyi değildir; yeniden yeniden üretilmesi gerekir. SP, geleceği öldürmeye çalışanların oyununa gelme­melidir. Bağımsızlıktan-emekten yana yeni bir toplumsal dü­zenin partisi olmaya devam etmelidir. Erdoğan'ın karşısına 'Erdoğan' çıkarılarak zafer kazanılmaz."

YİNE AYNI “YENİLİKÇİ”

FETÖ ile mücadele­de SP, Erdoğan'a mı, A. Gül'e mi yakın?

ABD-AB-İsrail'e tavır konu­sunda SP, Erdoğan'a mı, A. Gül'e mi yakın?

Rusya-Çin/Avrasya yakınlaş­masında SP, Erdoğan'a mı, A. Gül'e mi yakın?

Ulusalcılık konusunda SP, Er­doğan'a mı, A. Gül'e mi yakın?

Örnekleri sıralamaya gerek yok; Erdoğan'a yakın! O halde A. Gül ısrarı niye?

İşin özünde SP'nin, hem Er­doğan'a hem de A. Gül'e kar­şı çıkan parti programı var:

SP, halkçı'dır, milli'dir, “ku­marbaz” finans sisteminden değil üretimden yanadır.

SP, A. Gül'de -2002 süre­cinden farklı- hangi yaratıcı radikal dönüşüm fikri bul­du?

14 Mayıs 2000 kongresini çoktan unutup 18 yıl sonra başa mı döndü?

SP, A. Gül'ün yine yeni­den “yenilikçi” olarak politik arenaya sürülme zokasını bu kez yuttu mu? Kazanmak, geri dönmemektir!

Evet, 30 yıldır takip ettiğim Milli Görüş'ü anlamakta zor­lanıyorum. “Neoliberalizmden başka seçenek yok” diyen A. Güllere karşı, yıllardır yiğitçe mücadele veren SP, şimdi bizlere bu politikaların baş savunucusunu “adayımız” diye nasıl gösterir?

Evet, mesele salt “kazan­mak” mı?

Görüş ve hedefinden her daim emin olan SP'nin de si­yasi mühendisliğe yenik düşmesini anlayamıyo­rum. Nasıl bu derece savrul­dular?Kısa vadeli sonuç bekleyenlergibi kendilerini yenilgi ruhuna mı kaptırdılar?

Siyasi bağımsızlığını sonu­na kadar koruyan Erbakan'ı unuttular mı?

“Yeni” modasına mı uydu­lar; “Yeni Milli Görüş!”

Toparlarsam:

Erdoğan ile A. Gül sandıkta karşı karşıya gelirse A. Gül kazanır.

Ve fakat bu aslında, kaza­narak kaybetmektir.

A.Gül kazanır ama Türkiye kazanmaz! Sadece “2002 ayarlarına” döneriz!

Bakınız:

Umutsuzluk iyi değildir; yeniden yeniden üretilmesi gerekir.

SP, geleceği öldürmeye çalışanların oyununa gelme­melidir.

Bağımsızlıktan-emekten yana yeni bir toplumsal dü­zenin partisi olmaya devam etmelidir.

Erdoğan'ın karşısına “Erdoğan” çıkarılarak zafer kazanılmaz!