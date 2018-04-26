İddia: Davutoğlu, Gül'e "Siyaseten sizinle değilim" dedi

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e "Siz benim eski Başbakanım ve Cumhurbaşkanımsınız. Her zaman görüşürüm ama siyaseten sizinle değilim" dediği iddia edildi.

Geçen günlerde Davutoğlu ile bir araya gelen Gül'ün, 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a karşı muhalefetin adayı olacağı ileri sürülmüştü.

Sözcü'de yer alan habere göre söz konusu görüşmede Gül'ün ülkenin içindeki bulunduğu siyasi, ekonomik ve diplomatik açmazlarını tek tek sıraladığı ve “İyiye gitmiyoruz” dediği iddia edildi. Gül'ün anlattığı tablo karşısında Davutoğlu'nun "Siyaseten sizinle değilim” dediği ifade edildi.

Davutoğlu görüşmeyi yakın çevresine ‘Aday olmayı istiyor izlenimi edindim' diye anlattığı da ileri sürülenler arasında.