AKP’li Külünk: Türkiye, insanlığın kalesidir!

AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk, "Türkiye insanlığın kalesidir. Türkiye güçlü olduğunda insanlık yeniden ayağa kalkacaktır. Bugün iki medeniyet arasında müthiş bir mücadele var. Birisi yaşlılarına öf demeyen medeniyet anlayışı, diğeri de yaşlılarını ve çocuklarını kendine yük gören medeniyet anlayışı" dedi.

Külünk, Umut Çınarı Başkent Vizyon Huzurevi'nin açılış töreninde konuşma yaptı.

Dünya Markalar Derneği ve Dünya Yaşlılık Derneği'nin ortak projesi olan "Umut Çınarı Projesi" Dünya Yaşlılar Günü'nde hayata geçirildi.

Bir sosyal sorumluluk projesi olan Umut Çınarı Başkent Vizyon Huzurevi, Rusya, Hollanda, Fransa ve Almanya başta olmak üzere 14 ülkenin özel kuruluşlarının desteğiyle açıldı.

Dünya Markalar Derneği ve Dünya Yaşlılık Derneği Başkanı Umut Çınar, projeyle birlikte dünyaya ileri yaşlı sağlık turizmi konusunu anlatmayı amaçladıklarını söyledi.

Çınar, "Termallerimiz, yaşlı bakıcılarımız ve 4 mevsime ev sahipliği yapmamız sayesinde Rus ve Norveçliler sedef hastalıklarını iyileştirmek, rehabilitasyon ve genel cerrahi merkezlerimizden yararlanmak için Türkiye'ye gelecekler. Hollanda, Almanya ve Fransa binlerce yatak yapmak üzere Türkiye'ye geriatri konusunda yatırım yapacak" diye konuştu.

Bugün Türkiye’nin yurt dışına, ben de varım dediği Umut Çınarı Projesi'ni başlattıklarını belirten Çınar, şu açıklamalarda bulundu:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin 10. Kalkınma Planı'nın 3. ve 4. bileşenini harekete geçiriyoruz. Ekonomi, Kalkınma, Sağlık, Turizm ve diğer bakanlıkların desteğiyle 19-20 Ekim'de Ankara’da Sağlık Turizmi Kongresi yapacağız. Dünyanın en önemli vakıflarını Türkiye'de ağırlıyoruz. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Burhan Kuzu ile birlikte Metin Külünk’ün himayesinde 2017 yılında Dünya Markalar Zirvesi'ni Türkiye’de gerçekleştireceğiz."

Açılış töreninde konuşma AK Parti İstanbul Milletvekili Külünk, "Türkiye insanlığın kalesidir. Türkiye güçlü olduğunda insanlık yeniden ayağa kalkacaktır. Bugün 2 medeniyet arasında müthiş bir mücadele var. Birisi yaşlılarına öf demeyen medeniyet anlayışı, diğeri de yaşlılarını ve çocuklarını kendine yük gören medeniyet anlayışı. Birisi adaletten yana olan medeniyet anlayışı, diğeri de zülümdan yana olan medeniyet anlayışı. Bu iki medeniyet anlayışı arasındaki mücadelenin en sert günlerini ve yıllarını yaşıyoruz" dedi.

Külünk'ün konuşmasının ardından, yüz portreleri çalışmasının sergisi açıldı ve Umut Çınarı Başkent Vizyon Huzurevi'nin kurdelesi kesildi.