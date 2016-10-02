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15 Temmuz Darbe Girişimi

AKP’li Metiner: FETÖ'cülere işkence iddialarını incelemeyeceğiz!

"Hiç kimse FETÖ’cü teröristler üzerinden siyasi propaganda yapmaya kalkmasın"

02 Ekim 2016 19:31

AKP milletvekili ve TBMM Cezaevi Alt Komisyonu Başkanı Mehmet Metiner, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra cezaevlerinden gelen kötü muamele ve işkence iddialarıyla ilgili inceleme yapmayacaklarını söyledi.

Duvar’dan Hülya Karabağlının haberine göre, ‘FETÖ’ operasyonlarında tutuklananlarla ilgili soruşturmaların devam ettiğini belirten Metiner, ‘FETÖ’cü tutukluları ziyaret etmeyeceklerini, onlarla ilgili kötü muamele ve işkence iddialarıyla ilgili inceleme yapmayacaklarını’ açıkladı. 

Metiner, işkence iddialarını gündeme getiren CHP’yi de eleştirerek, “Hiç kimse FETÖ’cü teröristler üzerinden siyasi propaganda yapmaya kalkmasın. Onlar mağdur edilen değil mağdur edenlerdir” dedi.

Metiner’in açıklaması, askerlerden akademisyenlere, ‘FETÖ’ soruşturmaları kapsamında tutuklanan kişilerin işkence ve kötü muamele iddialarıyla ilgili TBMM Cezaevi Alt Komisyonu’nun herhangi bir çalışma yapmayacağı’ şeklinde yorumlandı.

 

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