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Dünya
Deutsche Welle

BM işkence raportörünün Türkiye ziyareti ertelendi

BM'nin işkence konusundaki özel raportörü Juan Mendez'in 10-14 Ekim tarihlerinde Türkiye'ye yapacağı ziyaret Ankara tarafından ertelendi

22 Eylül 2016 00:43


Mendez, Ankara'nın ziyareti "kasım ya da aralık ayına" erteleyerek 15 Temmuz darbe girişimi sonrası dünyaya "yanlış bir mesaj" verdiğini ifade etti.

Juan Mendez konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Türkiye'de son aylardaki gelişmelerin hükümetin tüm dikkatini gerektirdiğini anlamakla birlikte, ziyaretimin son aşamada ertelenmesinin yanlış bir mesaj verdiğine inanıyorum" dedi.

BM'nin işkence konusundaki özel raportörü Juan Mendez "15 Temmuz 2016 tarihindeki başarısız darbe girişimini müteakip yapılan binlerce tutuklama, ülke genelinde birçok tutukevindeki ağır yoğunluk ve kötü koşullarla ilgili iddialar ışığında ziyaretim son derece önem taşıyor" dedi.

31 Ekim'de görev süresi sona erecek olan Juan Mendez, Ankara'dan yerine gelecek kişiye insanların tutuklu olduğu yerlere "serbest giriş" hakkı verilmesini istedi. Juan Mendez'in yerine İsviçreli insan hakları uzmanı ve Nils Melzer aday gösterilmişti.

Birleşmiş Milletler hukuk ofisi sözcüsü Jon Izagirre Fransız haber ajansı AFP'ye verdiği demeçte Türkiye‘nin ertelemeye gerekçe olarak "ziyarete zaman hasretmek açısından çok meşgul olmasını" gösterdiğini söyledi.

Uluslararası Af Örgütü darbe girişimi sonrasında gözaltına alınan ve tutuklanan insanlara kötü muamele ve işkence yapıldığı konusunda ellerinde "sağlam kanıtlar olduğunu" açıklamış, bu iddia Ankara tarafından reddedilmişti.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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