Demirtaş: HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Alp Altınörs işkence gördü!

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, gözaltında bulunan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Alp Altınörs'ün Ankara Emniyeti'nde işkence gördüğünü söyledi.

Twitter hesabından açıklama yapan Demirtaş, "Eş Genel Bşk.Yrd. Sn. Alp Altınörs 3 gün önce hukuk dışı bir şekilde gözaltına alındı ve Ankara Emniyeti'nde işkence gördü maalesef" dedi. Altınörs'ün avukatlarla görüşmesinin engellendiğini belirten Demirtaş "Hukuk ve insan hakları ihlalleri her yerde açık, yaygın bir uygulamaya dönüştü" ifadelerini kullandı.