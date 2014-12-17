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Politika

AKP'li kadın vekil kürsüye yürüdü

CHP'li Ali Özgündüz, Meclis kürsüsüne '17-25 Aralık Haftası Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Haftası olsun' yazan döviz asmak isteyince AKP'li Gökçen Enç kürsüye yürüdü

17 Aralık 2014 23:52

17 Aralık'ın yıldönümünde TBMM'de MHP’liler kürsüye rozet taktı, CHP’liler Genel Kurul’da pankart kaldırdı. CHP Milletvekili Ali Özgündüz, kürsüye '17-25 Aralık Haftası Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Haftası olsun' yazan döviz asmak isteyince önce AKP Malatya Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Ömer Faruk Öz daha sonra partililer müdahale etti. Yaşanan gerilim nedeniyle birleşime ara verildi. Tekrar kürsüye gelen Özgündüz, aynı dövizi asmak isteyince AKP Milletvekili Gökçen Enç, dayanamayıp kürsüye yürüdü. Yaşanan gerginlik nedeniyle TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu, birleşime 10 dakika ara verdi.

Milliyet’te yer alan habere göre, TBMM Genel Kurulu’nda 7’nci tur bütçe görüşmelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, YÖK, ÖSYM ve üniversite bütçeleri görüşmeleri sırasında söz alan CHP İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz, kürsüye ’17-25 Aralık Haftası Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Haftası olsun’ yazan döviz asmak istedi.

Bunu gören AKP Malatya Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Ömer Faruk Öz, dövizin asılmamasını istedi ve müdahale etti. Bunun üzerine kürsüye çok sayıda CHP’li ve AK Partili Milletvekilleri geldi ve iki parti milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

Bu sırada, AKP Adana Milletvekili Şükrü Erdinç, MHP’nin kürsüye astığı 17-25 Aralık Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Haftası, Yolsuzluk ve Rüşvete Hayır’ yazan etiket çekerek koparttı ve masasına koydu. Yaşanan tartışmanın ardından Erdinç, muhalefet sıralarına yürüdü, Erdinç’i AKP’li milletvekilleri tuttu. Yaşanan gerginlik nedeniyle TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu, birleşime 10 dakika ara verdi.

 

Kadın vekil kürsüye yürüdü

 

Birleşimin tekrar açılmasının ardından konuşmasını yapmak üzere kürsüye CHP İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz tekrar davet edildi. Özgündüz, Öz’e tepki göstererek, "Kürsüye yaklaşılmayacağını bilmeyen ve idare amiri olan arkadaşın uyarılması lazım"dedi ve ardından Özgündüz, aynı dövizi tekrar kürsüye astı.

Bu sırada AKP grubunun ön sırasında oturan AKP Antalya Milletvekili Gökçen Enç, hızla kürsüye yürüdü ve bu dövizi kaldırmak istedi. Yaşanan sözlü tartışma, araya giren AK Parti ve CHP’li milletvekillerinin araya girmesiyle sona erdi. Özgündüz, dövizi kürsüye asarak konuşmasını sürdürdü.

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