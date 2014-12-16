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17-25 Aralık yolsuzluk operasyonunun yıl dönümünde internet yavaşlayacak mı?

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun Meclis'e verdiği soru önergesi...

16 Aralık 2014 16:50

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, 'internet bant genişliğinin düşürülerek 17-25 Aralık 2014 tarihleri arasında Türkiye genelinde internetin yavaşlatılması talimatı verilip verilmediğini Meclis'e sordu.

Tanrıkulu, Başbakan Başbakan Ahmet Davutoğlu'na, "Sosyal medyanın kontrol edilmesi için yurtiçi ve yurtdışı internet bant genişliğinin düşürülerek 17-25 Aralık 2014 tarihleri arasındaTürkiye genelinde internetin yavaşlatılması için talimat verildiği iddiası doğru mudur? İddia doğru ise, bu talimat hangi kuruma ya da kişiye verilmiştir?" diye sordu. 

Tanrıkulu'nun soru önergesi şöyle:

"Sosyal medyanın kontrol edilmesi için yurtiçi ve yurtdışı internet bant genişliğinin düşürülerek 17-25 Aralık 2014 tarihleri arasında Türkiye genelinde internetin yavaşlatılması için talimat verildiği iddiası doğru mudur? İddia doğru ise, bu talimat hangi kuruma ya da kişiye verilmiştir? Twitter'a erişimin engellenmesi, sınırlandırılması yönünde talimat verildiği iddiası doğru mudur? İddia doğru ise, bu talimat hangi kurum ya da kişiye verilmiştir? Bu iddialar doğru ise talimatı kim ya da kimler vermiştir?"

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