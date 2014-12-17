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Politika

17 Aralık'ın yıldönümünde TBMM'de pankartlı protesto

17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonunun yıldönümünde, TBMM'de gerçekleştirilen eylem sırasında Meclis TV bant yayınına girdi

17 Aralık 2014 18:56

17 Aralık'ın yıldönümünde TBMM'de MHP'liler kürsüye rozet taktı, CHP'li milletvekilleri ise Genel Kurul'da pankartlı protestoda bulundu.

Meclis'teki ilk eylem MHP’lilerden geldi. Genel Kurul salonunda Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) bütçesi için MHP adına konuşan Kütahya Milletvekili Alim Işık, kürsüye 17-25 Aralık Yolsuzluk Haftası rozeti yapıştırdı.

Işık, konuşmasını bu kürsüden yaptı. Hemen ardından bu kez CHP’liler Genel Kurul’da 17-25 Aralık pankartları kaldırdı ve yargı sürecinin kapatılması protesto etti.

 

CHP'li vekillere SMS'le çağrı

 

TBMM Genel Kurul’undaki eylem için CHP’li vekiller tek tek SMS’lerle Meclis’e çağrıldı. Milletvekillerine gönderilen mesajda Genel Kurul’a gelerek eyleme katılmaları istendi.

 

TRT3 bant yayını yaptı

 

MHP Grup Başkan Vekili Yusuf Halaçoğlu, 2015 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu tasarısı görüşmeleri sırasında söz alarak uyarıda bulundu. Halaçoğlu “TRT 3’deki canlı yayında tanıtım bandı daha önce kısa süre gösterilip kaldırılırken bugün kürsüye takılan 17-25 Aralık rozetinin televizyondan gösterilmemesi için bant sürekli yayında tutuluyor. Bunun yapılmaması gerekiyor” dedi.

 

'Burayı panayıra çevirdiniz'

 

Bu sözlere AKP Grup Başkan Vekili Ahmet Aydın, "İç tüzüğün neresinde böyle şeylerin kürsüye takılacağı yazar. Burayı panayır yerine çevirdiniz" sözleriyle muhalefete tepki gösterdi.

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay tartışmaya katılarak, “Bugün 17 Aralık. Meclis TV yönetmenini buradan uyarıyorum. Yaptıkları hadsizliktir, terbiyesizliktir” diye konuştu.

 

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