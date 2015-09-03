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Politika

AKP'li bakan Meclis'te silahına davrandığı iddialarına yanıt verdi: Alçakça bir iftira

TBMM'de yemin krizi çıktı, milletvekilleri kavga etti

03 Eylül 2015 20:48

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, TBMM Genel Kurulu'nda, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın 'silahına davrandığını'  iddia etti. Bakan Kılıç 'Bu alçakla bir iftiradır' dedi.

Adalet Bakanlığı’na atanan Kenan İpek’in oylaması sırasında kavga çıktı. CHP Samsun Milletvekili Hayati Tekin, Adalet Bakanı İpek yemin ederken “Adaletin nerede şerefsiz” diye bağırdı.

 

'Silahına davrandı’ iddiası

 

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, bu olay sonrasında Bakanlar Kurulu sırasında oturan yine Samsun Milletvekili olan, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın silahına davrandığını öne sürdü. Bu gelişme üzerine TBMM Başkan Vekili Koray Aydın oturuma ara verdi.

Hürriyet.com.tr’den Zeynep Gürcanlı ve Aysel Alp’in haberine göre, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir bakanı TBMM'ye silahla girmez. Bu alçakça bir iftiradır" dedi.

 

CHP'li Tekin: Gözümden vursa inanmam

 

Tartışmayı başlatan sözlere imza atan CHP Samsun Milletvekili Hayati Tekin ise, Bakan Çağatay Kılıç'ın silah tektiği iddiasına "Bakan yeğenim gibidir, gözümden vursa inanmam" dedi.

 

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: Büyük üzüntü duyduk

 

Genel Kurul açılır açılmaz CHP adına söz alan Özgür Özel, CHP'li Hayati Tekin tarafından kullanılan "şerefsiz" sözünün tutanaklardan çıkarılmasını istedi. Sadece CHP değil hiçbir parti mensubunun TBMM'de böyle kelimeler kullanmasını tasvip etmediklerini belirten Özel, "Sayın bakan çok incinmiştir. Biz de bu sözü tasvip etmiyoruz. Tutanaklardan çıkarılmasını rica ediyoruz. Büyük üzüntü duyuyoruz" dedi.

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