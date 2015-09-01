Bugün Bakanlar Kurulu, yarın MGK, perşembe günü TBMM toplanıyor

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan geçici hükümet, ilk toplantısını bugün yapacak. Çankaya Köşkü’ndeki toplantıda, kabinenin 26 üyesi bir araya gelecek. AKP’den Başbakan’la birlikte 12, HDP’den 2, MHP’den 1 ve bağımsızlardan 11 kabine üyesi birbirleriyle tanışacak.

3 Eylül’de ise TBMM Genel Kurulu’nun toplanması planlanıyor. AK Parti; CHP, MHP ve HDP gruplarına, 3 Eylül Perşembe günü Meclis’in olağanüstü toplanarak, geçici hükümetin bakanlarının yemin etmesi ile Suriye tezkeresinin süresinin uzatılması yönündeki görüşmenin yapılması çağrısında bulundu. Olağanüstü toplantı talebi Meclis Başkanlığı’na da iletildi. Göreve başlayan bakanların özlük haklarına kavuşabilmeleri ve maaşlarını alabilmeleri için Meclis’te yemin etmeleri gerekiyor. Bağımsız bakanların yemin etmelerinin ardından 2 Ekim’de süresi dolacak olan Irak ve Suriye’ye operasyon yapılmasına imkân veren Başbakanlık tezkeresi oylanacak.

Eylül'e ertelenmişti

Koalisyon görüşmelerinin sonuçsuz kalması üzerine 2 Eylül’e ertelenen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) ağustos ayı olağan toplantısı ise yeni kurulan geçici seçim hükümetinden üyelerin katılımıyla yarın yapılacak. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin geleneksel ağustos ayı nöbet değişimlerinin ardından, kurulun asker kanadında da önemli değişiklikler olmuştu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapılacak toplantı, asker ve sivil kanadın yeni yüzlerini bir masa etrafında buluşturacak.

Yeni sivil üyeler

MGK’nın hükümet kanadının yeni isimleri Başbakan yardımcıları AK Partili Cevdet Yılmaz ile MHP’li Tuğrul Türkeş, bağımsız İçişleri Bakanı Selami Altınok ve bağımsız Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu olacak. Bağımsız Adalet Bakanı Kenan İpek 7 Haziran seçim süreci öncesinde bu göreve atanmış, nisan ve haziran ayı MGK toplantılarına katılmıştı.

13 yıl sonra bir MHP'li

Tuğrul Türkeş’in hükümette yer alması MHP’de krize yol açsa da 13 yıl sonra AK Parti dışından bir siyasetçi MGK toplantısına katılacak. Kabinede HDP kontenjanından yer alan 2 bakan ise görevleri gereği MGK üyesi değil.

Yeni asker üyeler

Orgeneral Hulusi Akar, MGK’ya ilk kez “Genelkurmay Başkanı” olarak katılacak. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi ise MGK’nın yeni üyeleri oldu ve bu toplantıda ilk kezyer alacak.

Gündem terör

MGK’nın gündemindeki ağırlıklı konu, PKK ve IŞİD terörüyle mücadele olacak. 1 Kasım seçimlerinin güven ortamında gerçekleştirilebilmesine yönelik önlemler üzerinde de durulacak. Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgesel gelişmeler değerlendirilecek.

12 yıldır 'Eylül'de toplanmadı

Milli Güvenlik Kurulu, 20 Temmuz 2003 tarihli kanun değişikliğine kadar her ay toplantı yapıyordu. Yapılan kanun değişikliğiyle toplantı aralığı 2 aya çıkarıldı. Ağustos 2003 toplantısından bu yana MGK yılın çift sayılı aylarında (şubat, nisan, haziran, ağustos, ekim, aralık) toplandı. MGK şimdi ise 12 yıl aranın ardından ilk kez eylül ayında toplanacak.

Düzen değişebilir

MGK toplantıları geleneksel olarak, planlanan ayın son haftasında düzenleniyordu.

Ağustos ayı MGK toplantıları ise her yıl bu dönemde komuta kademesinde devir-teslim törenleri olduğundan, ay ortalarında yapılıyordu. Bu kez 2 Eylül tarihinin belirlenmesi nedeniyle, önümüzdeki dönemde Milli Güvenlik Kurulu’nun ay sonu yerine ay başında ve çift sayılı aylar yerine tek sayılı aylarda (ocak, mart, mayıs, temmuz, eylül, kasım) toplanabileceği belirtildi.