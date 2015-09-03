Sırrı Süreyya Önder: Yemin etmeyen bürokratlar TBMM’den çıkarılsın

HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder, yemin etmeyen bürokratların TBMM’den çıkarılması gerektiğini öne sürdü. Önder, Anayasa uyarınca yemin etmeyen kişilerin TBMM Genel Kurul çalışmalarına katılamayacaklarını söyledi.

Hürriyet’ten Zeynep Gürcanlı ve Aysel Alp’in haberine göre; TBMM Genel Kurulu açılır açılmaz söz alan HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Anayasa’ya atıfta bulunarak “Yemin etmeyen bürokratların tümü TBMM Genel Kurulu’ndan çıkarılsın” talebini iletti. Önder, yerinden söz alarak Meclis Başkanı Koray Aydın’a seçim hükümetine bağımsız olarak gelen bürokratların tümünün henüz yemin etmediklerini, Anayasa uyarınca da yemin etmeyen kişilerin TBMM Genel Kurul çalışmalarına katılamayacaklarını söyledi.

Önder “Bu da bir genel kurul çalışmasıdır. Lütfen idare amirlerine söyleyin bu kişileri genel kurul salonundan çıkarttırın” dedi. Koray Aydın ise “Burada bakan olarak bulunuyorlar” diyerek bu talebi reddetti.

Oktay Vural: Anayasa’ya uygun bir seçim hükümeti kurulamamıştır

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, TBMM’deki oylamayla ilgili olarak, “Hukuki bir sonucu olmaz ama siyasi bir sonucu vardır. Bu kişilerin bakanlık yapmalarını engelleyen bir durum yok ancak meclis faaliyetlerine katılmalarını engelleyen bir durum var. TBMM çatısı altında bunu siyasi anlamı Anayasa’ya uygun bir seçim hükümeti kurulamamıştır. Bu sonuç, Meclis'te Anayasa’nın ruhuna uygun bir seçim hükümeti kurulamadığına ilişkin siyasi irade beyanıdır. Oylamayla, bu ortaya çıkmıştır” dedi.

Savcı kökenli CHP Manisa milletvekili Ömer Süha Aldan Meclis’te bugün yaşananlara değişik bir bakış açısı getirdi. Aldan geçen dönemde tutuklu oldukları için yemin edemeyen ve yemin etmedikleri için de vekillik yapamayan CHP-BDP ve MHP’li eski vekilleri hatırlatarak “Etme bulma dünyası. Geçen dönem vekillere yemin ettirmemişlerdi. O kadar istedik rica ettik. 2 sene tutuklu vekillere yemin ettirmediler vekillik yaptırmadılar. Şimdi de kendi getirdikleri bakanlar yemin edemiyorlar” dedi.

Bu durumun sonuçlarının ne olacağı konusunda ise Aldan, “özlük haklarından ve dokunulmazlıktan yararlanamazlar. Tasarrufları da yok hükmünde sayılır” dedi.