'Boğaz manzarasını kapatıyor' diye kesilen ağaçlar TBMM gündeminde

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Anadolu Hisarı sırtlarındaki Marki Necip Yalısı’na ait Pervaneli Köşk’te başlatılan restorasyon çalışmalarında kesilen 18 ağacı Meclis gündemine taşıdı.

‘Boğaziçi Kanunu’na aykırı işlem nasıl yapıldı?’

Yarkadaş, TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesinde, “yalı ve müştemilatın Boğaz manzarasını kapatan ağaçların İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’nden alınan ‘kuru ve hastalıklı’ raporuyla kesildiğini ifade ederek Boğaziçi Kanunu’na aykırı uygulama nasıl yapılmıştır” dedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yanıtlaması istemiyle önerge veren Yarkadaş, ‘kuru ve hastalıklı’ ibareleri ağaçların yalı ve müştemilatın Boğaz manzarasını kapatan 18 ağaç olması bir tesadüf müdür' sorusunu yöneltti.

‘Kanuna aykırı kesilen ağaçlar için bir soruşturma başlatılmış mıdır?’

Yarkadaş, “İstanbul Boğazı’nın tarihi yapısının korunması için çıkarılan Boğaziçi Kanunu’nun: ‘Boğaziçi alanında orman sayılmayan kamu kurum ve kuruluşlarına veya özel mülkiyete ait koru, koruya katılacak alan, çayır, bostan ve benzeri alanlar yeşil alan sayılır ve bitki varlıkları geliştirilerek muhafaza edilir. Bu alanlardaki ağaç varlıklarının yok edilmesi veya tahrip edilmesi yasaktır.’ maddesini hatırlatarak;

“İddia edildiği gibi Marki Necip Yalısı’na ait Pervaneli Köşk’te restorasyon çalışması yapılmış mıdır?”, “Böyle bir restorasyon çalışması yapıldıysa bu kapsamda 18 ağacın kesildiği iddiaları doğru mudur?”, “Kesildiği iddia edilen ağaçlarla ilgili İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’nden alınan bir rapor var mıdır?”, “Eğer rapor varsa ‘kuru ve hastalıklı’ ibareleri ağaçların yalı ve müştemilatın Boğaz manzarasını kapatan 18 ağaç olması bir tesadüf müdür? Ve bu ağaçlar bir tesadüf eseri mi kesilmiştir?”, “Kanuna aykırı bir uygulama yapılması nedeniyle başlatılmış bir soruşturma var mıdır? Yoksa bir soruşturma başlatmayı düşünüyor musunuz?” sorularının cevaplarını aradı