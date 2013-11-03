AKP'den Sarıgül'e Cevap: Sarıgül AKP için risk oluşturmaz

AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday göstereceği konuşulan Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün AKP için bir risk oluşturmadığını ifade etti.

Kurtulmuş, "Sarıgül 'ün AKP'yi hiçbir şekilde etkilemeyeceğini şu anda kamuoyu yoklamaları da zaten gösteriyor" diyerek, aradaki oy farkının oldukça yüksek olduğunu, İstanbul'da seçimleri rahat bir şekilde alacaklarını söyledi.

Katıldığı televizyon programında konuşan Kurtulmuş, İstanbul'daki AKP'li olmayan belediyeleri almak için de çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

AKP'li Kurtulmuş, AKP'nin İstanbul il teşkilatının herhangi bir zafiyet içerisinde olmadığını anlatırken "İstanbul ve ilçelerinde en başarılı parti örgütlenmesi AKP'de. Bunun verdiği güçle de yerel seçimlerde İstanbul'da muvaffakiyetle çıkacağız. Ben İstanbul seçimlerinin bizim açımızdan çok keyifli sonuçlar doğuracağını düşünüyorum" dedi.

'AKP'nin oylarının yüzde 18'ini alırım'

Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Gülen Cemaati'yle arasının iyi olduğunu belirterek, "Ben herkesten oy alacağıma inanıyorum. AKP seçmenin yüzde 18’i, BDP seçmenin yüzde 65’i, Milliyetçi Hareket Partisi seçmenin büyük bir bölümü ‘Sarıgül’e oy veririz’ diyor" demişti.