Sarıgül'den Kılıçdaroğlu ile kahvaltı yorumu: Yurttaşlarımızı mutlu edecek bir sohbetti

Mustafa Sarıgül, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı 'kahvaltı sohbeti' ile ilgili olarak, "Bu sabah Ankara'da ülkemiz ve ulusumuz için son derece hayırlı bir gündü. Yurttaşlarımızı mutlu edecek, çok önemli bir sohbeti gerçekleştirdik" dedi.

Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bu sabah yaptıkları görüşmenin çok önemli olduğunu sohbetin ülkeye hayırlı olacağına inandığını söyledi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Enver Alas’ın haberine göre, Beylikdüzü TÜYAP'ta 32. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nı ziyaret eden Mustafa Sarıgül, Kemal Kılıçdaroğlu ile yapılan görüşme hakkında açıklamalarda bulundu. Sarıgül, "Bu sabah Ankara'da bütün ülkemiz ve ulusumuz için son derece hayırlı bir gündü. Bu sabah Ankara'da yurttaşlarımızı mutlu edecek çok önemli bir sohbeti gerçekleştirdik. Bu sohbetin ülkemize son derece hayırlı olacağına ülkemizde bütün yüzlerin güleceğine inanıyorum. Bu sohbetimiz yurttaşlarımızı yüzde 100 kucaklama sohbetidir. Bütün yurttaşlarımızı mutlu edecek çok güzel ve hayırlı konular konuşuldu. Önümüzdeki günlerde yurttaşlarımızın ayrım gözetmeksizin herkesin mutlu olacağı, demokrasi, barış ve özgürlükler adına önemli bir adım atılsın" diye konuştu.

Fuar alanını gezen Sarıgül geçtiğimiz günlerde piyasaya çıkan "Ne bir eksik, ne bir fazla" kitabının yayımcısı Remzi Kitapevi'nin standını ziyaret etti. Kendi kitabından burada bir adet kitap satın alan Mustafa Sarıgül, "Özellikle fuarın bu kadar kalabalık olması ve gençlerin yoğunlukta olması beni son derece umutlandırdı. Çünkü bilimin yolundan gitmek lazım. Yurttaşlarımızın bu fuara ilgi göstermesi benim de barış, demokrasi adına umutlarımı çoğalttı" diye konuştu.